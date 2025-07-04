瓊斯盃／庫克斯24分助拳 中華女籃擋下泰國隊反撲止敗

在昨天於瓊斯盃不敵「學妹」世大運培訓隊後，中華女籃今天出戰泰國隊也打得是有驚無險，在上半場一路維持雙位數領先下，第三節卻遭到泰國猛烈反撲，一度被追到僅剩3分差距，不過第四節中華隊找回攻守節奏，以一波10：2攻勢再度拉開差距，最終以80：64勝出，拿下第二勝。

為亞洲盃持續備戰的中華女籃，這次瓊斯盃在首戰大勝菲律賓26分後，昨天卻敗給了世大運培訓隊，自2019年後瓊斯盃再度出現學妹隊擊敗的狀況，而今天中華隊則是碰上勝場尚未開胡的泰國，有望止敗。

儘管過去與泰國隊交手中華隊幾乎都能大比分取勝，今天上半場中華隊也展現多點開花攻勢，取得15分領先，不過易籃後場上狀況卻是風雲變色，泰國隊靠著連續兩顆三分球追到僅剩5分差距，該節前段泰國也打出開節14：4攻勢，讓原本懸殊的賽況瞬間變得緊張，所幸林文佑在第三節結束前投進三分球成功止血，三節打完中華隊還保有7分領先。

第四節泰國雖然企圖再將差距縮小，不過中華隊關鍵時刻找回攻守節奏，將泰國的單節得分壓制在個位數，最終中華隊就以16分差距勝出，也賞給泰國3連敗。

中華隊今天以庫克斯攻下24分、8籃板表現最佳，彭曉彤攻下12分、5籃板、6助攻、2抄截，林育庭12分、4助攻、5抄截。 庫克斯攻下24分、8籃板。記者陳正興／攝影

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