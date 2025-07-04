瓊斯盃／日本隊快速球風防不勝防 閃電俠宋瑞蓁也折服

瓊斯盃我國世大運培訓隊今天遭遇同為世大運班底的日本隊，最終以21分差距吞敗，賽後世大運培訓隊拿下全隊最高12分的宋瑞蓁就直言，日本隊在這場比賽展現擅長的快速球風，且是帶有變速的快，對於也以快聞名的她來說，有相當多可以學習的地方。

日本隊本屆瓊斯盃派出國家二隊參賽，陣中有不少球員都將參與接下來登場的世大運，而我國世大運培訓隊繼日前前往日本移訓，親自感受日本的快速球風後，今天再度遭到日本隊的震撼教育，在首節還能拉鋸的情況下，第二節被對手「一波流」拉開差距，最終也以21分差距敗下陣來，日本隊則是收下3連勝，續保不敗金身。

世大運培訓隊總教練林紀妏表示，日本隊維持一貫的快速球風，三分球命中率也相當好，反觀世大運培訓隊今天雖然在團隊輪轉上做得不錯，不過命中率卻不如預期，導致第二節被拉開差距。

林紀妏也直言，在歷經前三天賽事分別遭遇南韓國家隊、中華女籃和日本隊的考驗後，球隊確實學到很多，尤其是這些球隊在處理球和對於場上情勢的判讀，確實是球隊目前最欠缺的。

而世大運培訓隊今天以替補上陣的後衛宋瑞蓁攻下12分表現最佳，不過有「閃電俠」稱號的她卻直言，日本隊的「快」是她們必須學習的，「她們的快是會變速的快，很難抓到她們是要上籃、投籃還是傳球，我以前就是一直衝，但現在有好一點，懂得要變速一下，但日本球員視野也很好，還能看到大角、或是中鋒小球的機會，帶一點變向和節奏，讓對方抓不到妳。」

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