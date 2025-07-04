瓊斯盃／世大運代表隊對決 中華培訓隊21分差不敵日本

第44屆雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事，今天下午進行兩支世大運球隊的對決，我國世大運培訓隊面對同樣以世大運陣容為班底的日本隊，最終以51：72敗下陣來，日本隊也收下本屆賽事的3連勝。

今年瓊斯盃女子組6支參賽球隊中，有4隊為國家代表隊，包括中華女籃、南韓、菲律賓、泰國，至於日本隊則是國家二隊，陣中也有多數球員將參加緊接著登場的世大運，讓今天我國世大運培訓隊與日本隊之戰備受關注。

不過在賽前已經收下二連勝，包括首戰大勝泰國54分，第二戰則是以6分差擊敗南韓國家隊的日本，今天再度展現堅強實力，在全隊共有4人得分上雙的多點開花攻勢下，在第二節就逐漸拉開比分差距，最終也以21分差拿下3連勝，成為女子組至今唯一不敗的隊伍。

至於我國世大運培訓隊，今天則以宋瑞蓁攻下12分最佳，昔日搭擋蔡佑蓮也有10分、4籃板進帳，是全隊唯二得分上雙的球員，至於蕭豫玟與台美混血球員洪蓓文今天則分別有8分、9籃板與6分、2抄截演出。

中華世大運培訓隊今天不敵日本世大運代表隊。 記者陳正興／攝影

中華世大運培訓隊今天不敵日本世大運代表隊。 記者陳正興／攝影

中華世大運培訓隊今天不敵日本世大運代表隊。 記者陳正興／攝影

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