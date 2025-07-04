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職籃當家新星報恩捐300萬！育幼院長大「愛球成痴」 動人故事曝光

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
高錦瑋從小展現出對籃球的濃厚興趣與天賦，不僅憑藉堅定意志在體壇嶄露頭角，更以實際行動捐款300萬元，回饋善牧基金會花蓮兒童之家。圖／TPBL提供
高錦瑋從小展現出對籃球的濃厚興趣與天賦，不僅憑藉堅定意志在體壇嶄露頭角，更以實際行動捐款300萬元，回饋善牧基金會花蓮兒童之家。圖／TPBL提供

台啤永豐雲豹當家新星高錦瑋回饋300萬給幼時照顧他的天主教善牧基金會花蓮兒童之家，他自小「愛球成痴」，院方還為他設籃球架逐夢，他一路突破逆境，長大後也頻繁探訪陪院童，震災也主動關心，許多院童紛紛說「想跟哥哥一樣打籃球」。

太魯閣族球星高錦瑋憑藉堅定意志在體壇嶄露頭角，與球團簽下長約後，第一時間不是買車、買房，而是捐款回饋，傳成佳話，日前受贈儀式上，花蓮兒童之家主任陶明惠與高錦瑋在台上都忍不住落淚。

陶明蕙回憶，高錦瑋的家庭早年父母離異，年幼時由年邁的祖母照顧。但祖母健康狀況不佳，只好向外求援，他在2010年由花蓮縣政府委託安置，進入善牧兒童之家生活至2015年，度過國小二、三年級至國中二年級的階段。

陶明蕙說，高錦瑋自小展現出對籃球的濃厚興趣，經常獨自投籃、練習，門框上都是他跳起來拍打的手印，手上時常會有球形物品，看到有洞口就想要投球。

為支持他的夢想，育幼院特別在戶外設置籃球筐，提供訓練空間，高錦瑋心情好會去打球，心情不好也打球，最討厭的就是下雨天，因為沒辦法打球。

「籃球就是他的世界。」陶明蕙表示，高錦瑋從小便展現強烈的求勝心，不喜歡輸的感覺，總是全力以赴達成自己設定的目標，他也從不怠忽課業，總會先完成作業再去練球，無論都無法澆熄他對籃球的熱情。

善牧兒童之家不只是高錦瑋的成長地，更是他心中的家，陶明蕙說，他離院後始終與機構保持聯絡，經常想盡辦法排假回兒童之家探視、陪伴院童打球，甚至在花蓮遭逢天災時主動聯繫關心，他的頻繁探訪與關懷，成為許多院童心目中的榜樣，紛紛說想要跟「高哥哥一樣打籃球」。

陶明蕙表示，高錦瑋回來都會看看以前睡過的床，以及其他生活空間，得知洗衣機壞掉，希望自己能幫忙負擔買新洗衣機，知道他想為家裡付出的情感，感到非常欣慰。

陶明蕙感動地說，高錦瑋跟球團捐贈300萬元全程保密，高在事前只說是重要活動，希望主任出席參加，直到出席簽約活動當天被叫上台拍照才得知消息，讓她又驚又喜，感動不已。這筆善款是高錦瑋跟球團合作，六年分期捐贈50萬元，「很有心也很感動」。

善牧基金會花蓮區主任曾梅玲表示，目前這筆捐款將用於兒童之家房舍與戶外設施修繕與維護，其中戶外200坪空間設有籃球場、草皮、跑步圓環與農地等，常辦露營與體能活動，這些都需要持續養護並通過縣市政府的檢驗，相信這筆捐助將大幅提升兒童生活與成長的環境品質。

曾梅玲說，兒童之家不僅是高錦瑋人生的避風港，更是孕育他籃球夢想、塑造堅毅性格的重要起點，如今大方捐款展現他「取之於社會、用之於社會」的初心與責任感，也看到被照顧的孩子成長為能夠撐傘的青年，是善牧花蓮兒童之家的驕傲。

職籃新秀高錦瑋（右二）與雲豹隊簽約後，宣布捐贈300萬元給他從小長大的「天主教善牧兒童之家」，雲豹球團也響應捐出同額的300萬元，善牧基金會花蓮兒童之家主任陶明蕙（右三）開心代表接受。本報資料照片
職籃新秀高錦瑋（右二）與雲豹隊簽約後，宣布捐贈300萬元給他從小長大的「天主教善牧兒童之家」，雲豹球團也響應捐出同額的300萬元，善牧基金會花蓮兒童之家主任陶明蕙（右三）開心代表接受。本報資料照片
善牧基金會花蓮區主任曾梅玲（右）、善牧基金會花蓮兒童之家主任陶明蕙（左）回憶起職籃新秀高錦瑋以前的成長經歷，很高興他找到打籃球的興趣並實現夢想。記者王思慧／攝影
善牧基金會花蓮區主任曾梅玲（右）、善牧基金會花蓮兒童之家主任陶明蕙（左）回憶起職籃新秀高錦瑋以前的成長經歷，很高興他找到打籃球的興趣並實現夢想。記者王思慧／攝影

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