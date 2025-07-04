瓊斯盃／學妹再擊敗學姊！ 世大運培訓隊險勝中華隊

第四十四屆雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽昨晚上演中華女籃與世大運培訓隊「姊妹相爭」，上半場培訓隊打出令人意外的表現，竟一度取得廿三分領先，雖中華隊在下半場猛烈反撲，但最終仍由培訓隊以六十五比六十二險勝，繼二○一九年後再度上演學妹擊敗學姊戲碼。

將在瓊斯盃後啟程德國參加德國萊茵魯爾世大運的培訓隊，藉由這次瓊斯盃展現年輕球隊的精神，首戰面對南韓國家隊即使落敗卻一度有來有往，昨天碰上學姊中華女籃更是打得毫無畏懼。

上半場培訓隊就靠著多點開花攻勢取得廿三分領先，儘管下半場中華隊展開猛烈反撲，但最終培訓隊仍是成功守成，以三分差距險勝，相隔六年學妹隊再度在瓊斯盃擊敗學姊隊。

培訓隊總教練林紀妏指出，這場比賽對於年輕一方的世大運培訓隊來說是沒有負擔的，尤其是王玥媞、林佳蓉與游沁樺三人在攻守兩端都有亮眼表現，更是打出台灣女籃的未來希望。

至於輸球的中華隊，總教練歐森仍是對於球員下半場的反撲給予肯定，攻下十一分的陳薇安則強調，「對於這場球賽就是虛心檢討，學妹真的打得很棒，但輸球就是事實。從這一場看起來，防守有很大問題，加上開賽慢熱，回去之後要再看影片檢討」。

中華隊在昨天輸球後，與贏球的培訓隊同為一勝一敗，兩隊今天將分別對上二連敗的泰國以及二連勝的日本。

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