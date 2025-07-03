瓊斯盃／學妹相隔6年再勝學姊 林紀妏透露將有小小獎勵

瓊斯盃女籃今天上演中華女籃與世大運培訓隊的「姐妹鬩牆」，最終世大運培訓隊在上半場以23分領先的情況下，最終也擋下學姊反撲以3分差距險勝，也是繼2019年後學妹隊再度在瓊斯盃擊敗學姊隊，賽後總教練林紀妏也透露將會給團隊小小獎勵。

將在瓊斯盃後啟程德國征戰世大運的世大運培訓隊，這次瓊斯盃首戰就與南韓國家隊一度打得有來有往，今天碰上學姊中華女籃更是在上半場就一路壓制對手，取得23分領先，儘管下半場面對對手猛烈反撲，讓雙方一度回到2分差距，但最終仍是靠著防守守住勝果，讓總教練林紀妏直言，感謝球員努力防守，並打得像是一個團隊。

林紀妏指出，這場比賽對於年輕一方的世大運培訓隊來說是沒有負擔的，上半場球隊也展現點點開花的攻勢，最終又靠著防守守成，林紀妏也透露，在中場休息時就鼓勵球員只要贏球就請喝飲料，擔任球隊「總務大臣」的梁嘉音也允諾將會給球員小小獎勵，讓團隊氣勢大振。

而今天世大運培訓隊陣中，不僅王玥媞、林佳蓉得分上雙，游沁樺更是在攻守兩端都有亮眼演出，對於三人表現林紀妏也給予高度肯定，「玥媞是UBA的得分后，我們對她非常非常非常有信心，很重要所以要說三次，沁樺從高中時期就展現他的傳球視野和很棒的協調性，我們一直都認為，中華隊如果要站上國際舞台，身高是必須要拉高的。」

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