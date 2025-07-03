瓊斯盃／世大運培訓隊3分險勝中華女籃 相隔6年學妹再勝學姐

2025雙北瓊斯盃國際籃球邀請賽今天展開女子組第二日賽程，並上演中華女籃與世大運培訓隊間的「姐妹鬩牆」，不過今年匯集國內外大專好手的世大運培訓隊也打出年輕球隊該有的拼勁，上半場打完就取得23分領先，最終也以65：62險勝中華女籃，繼2019年後再度上演學妹擊敗學姐戲碼。

今年瓊斯盃我國兩支女子代表隊分別為為亞洲盃備戰的中華女籃，以及為世大運備戰的世大運培訓隊，其中中華女籃這次陣中加入了歸化測試球員庫克斯，不過在今天的「姐妹鬩牆」之戰中並未登錄，至於世大運培訓隊當家中鋒蕭豫玟也未出賽。

首節世大運培訓隊就展線多點開花攻勢，並取得16：11領先，第二節世大運培訓隊在進攻端持續加溫，先是王玥媞連得8分，幫助世大運培訓隊取得雙位數領先優勢，隨後則是由林佳蓉接管戰局，她個人也一度連得8分，反觀中華女籃持續找不到進攻軸心，上半場打完世大運培訓隊也以42：19領先。

易籃後，中華女籃總算找回進攻節奏，尤其是大學姐彭詩晴攜手陳薇安、廖瑋晴攜手打出18：2的開節攻勢，第三節中華隊也回敬一波20：5的攻勢，一口氣追到8分差。

第四節中華隊林育庭完成「三分打」，幫助中華隊持續縮小比分，不過接下來世大運培訓隊洪蓓文、林佳蓉攜手出擊，幫助球隊重新取得雙位數領先，但中華隊也展現韌性，在倒數41秒靠著徐詩涵連得5分追到3分差距，儘管世大運培訓隊游沁樺隨即拿下2分穩定居心，但彭詩晴在三分線外出手遭到犯規，她三罰全都命中，雙方在倒數26秒回到2分差距。

關鍵時刻世大運培訓隊林佳蓉製造對手違反運動精神犯規，兩罰1中後世大運培訓隊繼續保有球權，儘管隨後因為失誤將球交還給中華女籃，但中華女籃在三分落後的情況下，徐詩涵上籃失手，最終世大運女籃也以3分差距險勝，繼2019年後學妹隊在對瓊斯盃擊敗學姐隊。

世大運女籃培訓隊全隊開心獲勝。 中華籃協提供

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