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TPBL／無緣季後賽 中信特攻Thank you前總教練「光哥」李逸驊

聯合新聞網／ 綜合報導
李逸驊離開球隊。
李逸驊離開球隊。

TPBL中信特攻上季16勝20敗，排名第6，無緣季後賽，休賽季迎來「黑豹」阿巴西回歸，不過球團今天宣布前總教練李逸驊（光哥，原名李雲光）離開球隊，結束自2021年球隊創隊以來，長達4年多的合作關係。

特攻球團發聲明寫道，李逸驊擁有多年的執教經驗，自2021年特攻成立後接下總教練的重任，不僅為特攻建立優異的攻防體系與團隊文化，幫助年輕選手快速適應職業賽場，更帶領特攻拿下2023年總冠軍！

場上嚴謹的執教風格以及場下幼稚園園長的每一個瞬間，相信會永遠留於球迷心中，由衷感謝光哥四年多來為球隊的貢獻與付出，也祝福李逸驊未來一切順利！

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