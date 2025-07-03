瓊斯盃開打 中華女籃輕取菲 庫克斯奪17分

第四十四屆雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽昨在北市和平籃球館點燃戰火，為亞洲盃備戰的中華女籃，首戰在歸化測試人選庫克斯全場進帳十七分、十一籃板領軍之下，下半場甩開菲律賓隊，以八十五比五十九贏得首勝。

以重返亞洲盃一級賽場為目標的中華女籃，在亞洲盃前夕先在瓊斯盃以戰養戰，並且找來前國泰洋將庫克斯進行測試，首場比賽面對擁有潔丹妮兒坐鎮的菲律賓，中華隊上半場雖還與對手拉鋸，但是下半場在找到節奏後，最終以廿六分差距取勝，搶下勝利。

庫克斯披上中華隊戰袍的首戰就有得分、籃板雙十表現，總教練歐森表示，盡管庫克斯的融入還需要一點時間，但她展現外界期待的得分手段與籃板保護能力，更重要的是帶給中華隊更多元進攻方式。

至於庫克斯則認為，首場比賽上半場全隊都有點太過緊張，「畢竟是主場出賽，但我跟隊友都很熟悉，跟她們打過球或是當過對手，下半場就找到我們的節奏，很順利拿下這場勝利。」

中華女籃今天則將與世大運培訓隊進行內戰，世大運培訓隊在昨天以廿一分差距，不敵前ＷＮＢＡ中鋒朴智修坐鎮的南韓吞首敗。

談到今天的姐妹對決，中華隊林文佑說：「小朋友目標就是把我們打敗，但我們不會讓它發生，她們年輕有天分，但很多選手彼此都很熟悉，明天那場比賽對兩邊都會很有價值，當然不會讓她們贏我們。」

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