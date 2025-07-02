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瓊斯盃／庫克斯首秀17分、11籃板 中華隊輕取菲律賓

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華隊以庫克斯（右2）攻下17分、11籃板表現最佳。圖／中華籃協提供
中華隊以庫克斯（右2）攻下17分、11籃板表現最佳。圖／中華籃協提供

中華女籃今天在瓊斯盃首戰遭遇菲律賓國家隊，也是被視為歸化球員目標的庫克斯（Sidney Cooks）加入中華隊的首戰，在她全場進帳17分、11籃板領軍下，中華女籃今天共有3人得分上雙位數，最終也以85：59擊敗菲律賓，收下瓊斯盃首勝。

本月中將前往中國大陸深圳市參加亞洲盃二級賽事，挑戰重返一級機會的中華女籃，這次瓊斯盃也以戰養戰，期待為亞洲盃調整出最佳狀態，並找來前國泰女籃洋將庫克斯進行歸化測試，讓中華隊表現備受期待。

而今天的首場賽事，中華隊則是碰上菲律賓國家隊，上半場菲律賓在潔丹妮兒領軍下還與中華隊互別苗頭，不過第三節中華隊展現多點開花的攻勢，單節共有6人有得分紀錄，其中包括林文佑投進兩顆三分球，幫助中華隊單節打出24：11攻勢拉開差距，最終也以26分差距勝出。

中華隊今天以庫克斯攻下17分、11籃板表現最佳，至於林文佑與廖瑋晴則分別有14分與10分進帳，菲律賓則以潔丹妮兒攻下18分、9籃板、3助攻表現最佳，去年就曾來台的19歲後衛娜歐米（Naomi Natalie Panganiban）則有11分。

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