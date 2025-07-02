瓊斯盃／不知朴智修WNBA資歷 蕭豫玟讚傳球視野值得學習

世大運女籃培訓隊今天在瓊斯盃女子組首日賽事面臨南韓國家隊考驗，最終以21分差距輸球，其中具有WNBA資歷的南韓中鋒朴智修在僅出賽16分鐘的情況下拿下9分、5籃板、3助攻，與她對位的我國新生代長人蕭豫玟賽後就表示，賽前並不知道朴智修的WNBA資歷，也大讚她的傳球視野是自己可以學習的地方。

身高193公分的朴智修，曾在2014年時以15歲之齡就代表南韓隊來台打瓊斯盃，被譽為是南韓的天才長人，而她之後也兌現天賦，在2018年投身WNBA選秀會，並在第二輪獲得明尼蘇達山貓青睞，但隨即被釋出並加入拉斯維加斯王牌，合計在WNBA出賽3個賽季、82場比賽，繳出平均1.9分、2.2籃板的數據，在之後則前往土耳其發展，並在今年回到南韓打球。

而朴智修也在相隔11年後再度站上瓊斯盃舞台，並在今天上半場就展現靈活的單打腳步，讓世大運培訓隊年輕中鋒蕭豫玟被上了一課，最終她也僅出賽16分鐘就拿下9分、5籃板、3助攻。

賽後蕭豫玟在被問到與朴智修的對位時，才得知對手是曾打過WNBA三個賽季的球員，她說：「她拿到球後的視野，以及她會不斷觀察隊友跑向，這是我該學習，拿到球看隊友有機會就傳給她，這是我在她身上可以學到的地方。」

蕭豫玟也直言，儘管朴智修本場比賽只是小試身手，並未真的在對位時出力，不過可以充分感受到她在場上的從容應對，這也是她首次打瓊斯盃最期待的事情，「第一次參加瓊斯盃一開始真的很期待，可以碰到不同國家好手，在場上有很多學習，像是今天朴智修就比我高，讓我練到很多防守，會一直繞、一直繞，也學著如何在她防守下進攻。」

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