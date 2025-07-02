瓊斯盃／姜怡瑟轟7記三分球 世大運培訓隊21分不敵南韓

雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽今天在台北和平籃球館展開女子組賽事，其中世大運培訓隊在首場比賽面對南韓國家隊，儘管在第三節一度靠著林佳蓉單節10分進帳一度追到3分差距，不過南韓靠著防守壓迫在該節後段又逐漸拉開差距，最終世大運培訓隊就以95：74吞下瓊斯盃首敗。

為了備戰德國萊茵魯爾世大運，我國世大運女籃代表隊本屆瓊斯盃以戰養戰，希望能調整出最佳狀態，而首場比賽世大運培訓隊就遭遇嚴苛挑戰，面對陣中擁有193公分的前WNBA中鋒朴智修坐鎮的南韓隊，上半場世大運培訓隊在防守端就遭到對手輪番轟炸，其中姜怡瑟在上半場就投進4顆三分球拿下13分，加上朴智修也有7分進帳，上半場打完世大運培訓隊就以36：49落後。

不過易籃後世大運培訓隊蕭豫玟、林佳蓉帶動8：0開節攻勢，助隊追到5分差距，儘管南韓隊靠著朴智鉉連得5分止血，但手感發燙林佳蓉與黃沁瑜連續投進三顆三分球，追到僅剩3分差距，但在該節後段南韓也在防守端持續加壓，並再度將領先優勢擴大到雙位數，三節打完世大運培訓隊以55：66落後。

第四節開節南韓再度靠著二波進攻和抄截快攻打出7：0攻勢，將差距持續擴大，最終南韓也以21分差距拿下勝利，其中姜怡瑟投進7記三分球拿下26分，朴智修則是在僅出賽16分鐘的情況下，拿下9分、5籃板、3助攻，至於世大運培訓隊則以林佳蓉17分最佳，黃沁瑜14分，兩人合計投進7記三分球，蕭豫玟則有10分、9籃板，至於首度披上中華隊戰袍出賽的台美混血前鋒洪蓓雯2分、4籃板。

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