快訊

彭振聲妻子墜樓身亡...柯文哲深感震驚抱歉 「因為我而讓大家受苦了」

北市松山死亡車禍！民間救護車鳴笛過紅燈 路口撞死機車騎士

民眾黨號召北檢外集結！支持者爆推擠 北市警第一次舉牌警告

聽新聞
0:00 / 0:00

圖輯／TPBL新北國王隊封王遊行 侯友宜預祝明年再度封王

攝影中心／ 記者林伯東／新北即時報導
新北國王隊日前獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。下午舉行封王遊行，新北市長侯友宜（前左）與球星林書豪（前右）致意。記者林伯東／攝影
新北國王隊日前獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。下午舉行封王遊行，新北市長侯友宜（前左）與球星林書豪（前右）致意。記者林伯東／攝影

新北國王隊日前獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。下午舉行封王遊行，新北國王球員車隊從主場新莊體育館出發，行經新泰路、中正路，經大漢橋至板橋府中。遊行在下午2時15分抵達新北市政府中山路大門與球迷歡聚。

球員搭乘雙層巴士，一路到新北市府，全員身穿黑色冠軍球衣、墨鏡現身，新北國王總經理毛加恩也抱著冠軍獎座，與新北市長侯友宜分享喜悅。侯友宜也預祝，新北國王明年再度封王。

新北國王隊日前獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。下午舉行封王遊行，新北國王總經理毛加恩（前右四）抱著冠軍獎座，與新北市長侯友宜（前左四）分享喜悅。記者林伯東／攝影
新北國王隊日前獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。下午舉行封王遊行，新北國王總經理毛加恩（前右四）抱著冠軍獎座，與新北市長侯友宜（前左四）分享喜悅。記者林伯東／攝影
新北國王隊日前獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。下午舉行封王遊行，球星林書豪與民眾互動。記者林伯東／攝影
新北國王隊日前獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。下午舉行封王遊行，球星林書豪與民眾互動。記者林伯東／攝影
新北國王隊日前獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。下午舉行封王遊行，新北國王總經理毛加恩抱著冠軍獎座。記者林伯東／攝影
新北國王隊日前獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。下午舉行封王遊行，新北國王總經理毛加恩抱著冠軍獎座。記者林伯東／攝影

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃球

延伸閱讀

TPBL／新北國王奪冠今遊行 侯友宜喊：明年再封王

新北表揚模範與績優公務員 侯友宜：感謝堅守崗位

TPBL／城市同歡！新北國王奪冠今辦遊行 運動中心連3天體適能免費

學校放暑假新北啟動青春專案 侯友宜帶隊查KTV

相關新聞

圖輯／TPBL新北國王隊封王遊行 侯友宜預祝明年再度封王

新北國王隊日前獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。下午舉行封王遊行，新北國王球員車隊從主場新莊體育館出發，行經...

佛光盃／籃球邀請賽高雄登場 已圓寂星雲大師現「聲」加油祈福

2025佛光盃大學籃球邀請賽今天在高雄市鳳山體育館開幕，來自6個國家、16支代表隊勁旅參賽，已圓寂的星雲大師現「聲」加油...

TPBL／新北國王奪冠 7/1-7/3運動場館免費入場

自6月16日起新北國王與高雄全家海神展開總冠軍爭奪戰，最終新北國王延續例行賽及季後賽霸氣，成功問鼎TPBL元年總冠軍，為共同歡慶榮耀時刻，新北國王特別在7月1日下午舉辦冠軍遊行，另外新北市政府推出「運

籃球／羅興樑稱台籃沒純射手 邱大宗讚李忠熙籃框如海

「神奇小子」羅興樑與暌違27年再度來台的「亞洲第一射手」李忠熙攜手開辦「MONARCH菁英射手營」，希望給予國內年輕選手...

籃球／視力0.3仍日練進千球 李忠熙證實各項神奇傳聞

「亞洲第一射手」李忠熙受邀來台與昔日隊友兼徒弟「神奇小子」羅興樑開辦「MONARCH菁英射手營」，在今天的記者會上，李忠...

TPBL／新北國王奪冠今遊行 侯友宜喊：明年再封王

去年奪下PLG總冠軍的新北國王隊，轉戰職籃新聯盟TPBL再度封王，球隊今辦遊行，搭乘雙層巴士從新莊體育館到新北市府，由市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。