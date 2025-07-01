圖輯／TPBL新北國王隊封王遊行 侯友宜預祝明年再度封王

新北國王隊日前獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。下午舉行封王遊行，新北國王球員車隊從主場新莊體育館出發，行經新泰路、中正路，經大漢橋至板橋府中。遊行在下午2時15分抵達新北市政府中山路大門與球迷歡聚。

球員搭乘雙層巴士，一路到新北市府，全員身穿黑色冠軍球衣、墨鏡現身，新北國王總經理毛加恩也抱著冠軍獎座，與新北市長侯友宜分享喜悅。侯友宜也預祝，新北國王明年再度封王。

新北國王隊日前獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。下午舉行封王遊行，新北國王總經理毛加恩（前右四）抱著冠軍獎座，與新北市長侯友宜（前左四）分享喜悅。記者林伯東／攝影 新北國王隊日前獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。下午舉行封王遊行，球星林書豪與民眾互動。記者林伯東／攝影 新北國王隊日前獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。下午舉行封王遊行，新北國王總經理毛加恩抱著冠軍獎座。記者林伯東／攝影

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