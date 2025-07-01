圖輯／TPBL新北國王隊封王遊行 侯友宜預祝明年再度封王

新北國王隊日前獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。下午舉行封王遊行，新北國王球員車隊從主場新莊體育館出發，行經新泰路、中正路，經大漢橋至板橋府中。遊行在下午2時15分抵達新北市政府中山路大門與球迷歡聚。
球員搭乘雙層巴士，一路到新北市府，全員身穿黑色冠軍球衣、墨鏡現身，新北國王總經理毛加恩也抱著冠軍獎座，與新北市長侯友宜分享喜悅。侯友宜也預祝，新北國王明年再度封王。
新北國王隊日前獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。下午舉行封王遊行，新北國王球員車隊從主場新莊體育館出發，行經...
2025佛光盃大學籃球邀請賽今天在高雄市鳳山體育館開幕，來自6個國家、16支代表隊勁旅參賽，已圓寂的星雲大師現「聲」加油...
自6月16日起新北國王與高雄全家海神展開總冠軍爭奪戰，最終新北國王延續例行賽及季後賽霸氣，成功問鼎TPBL元年總冠軍，為共同歡慶榮耀時刻，新北國王特別在7月1日下午舉辦冠軍遊行，另外新北市政府推出「運
「神奇小子」羅興樑與暌違27年再度來台的「亞洲第一射手」李忠熙攜手開辦「MONARCH菁英射手營」，希望給予國內年輕選手...
「亞洲第一射手」李忠熙受邀來台與昔日隊友兼徒弟「神奇小子」羅興樑開辦「MONARCH菁英射手營」，在今天的記者會上，李忠...
去年奪下PLG總冠軍的新北國王隊，轉戰職籃新聯盟TPBL再度封王，球隊今辦遊行，搭乘雙層巴士從新莊體育館到新北市府，由市...
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言