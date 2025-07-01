佛光盃／籃球邀請賽高雄登場 已圓寂星雲大師現「聲」加油祈福

2025佛光盃大學籃球邀請賽今天在高雄市鳳山體育館開幕，來自6個國家、16支代表隊勁旅參賽，已圓寂的星雲大師現「聲」加油祈福，成為開幕式亮點。星雲大師提及，籃球在全世界教育已經相當普及，籃球運動雖然激烈凶猛，卻是一個很好修養運動習慣的入門，佛光盃是友誼之賽，不要計較勝敗「這是我的願望」。

「佛光盃」由佛光山開山祖師星雲大師提倡，他熱愛籃球，秉持以教育培養人才，以體育為橋梁希望推動青年國際交流。星雲大師以往每年出席佛光盃，今年特別重新剪輯過去發言，在場上驚喜現聲。

星雲提到，他從未進入學校受教育，但所有教育當中他最欣賞籃球，因為籃球雖然激烈凶猛，卻是一種仁慈的表現，因為兩隊不是打架，不能碰觸，所以都有君子風度，不小心碰到即刻道歉，這是年輕人最重要養成修養的習慣。

星雲說到，籃球不是靠單打獨鬥，是靠團體合作，打球要替別人製造機會，就像社會上互助，應幫助別人成長，所以籃球是最好的教育。

佛光大學校長趙涵㨗指出，佛光盃邁入第15年，逐步成為南台灣最具國際能見度與競技水準的大學籃球賽事，今年來自日本、澳洲、菲律賓、馬來西亞、台灣、澳門等6國大學代表隊齊聚高雄，實力堅強。

佛光山住持心保和尚表示，有大家支持讓佛光盃繼續打下去，球隊團隊合作充分展現佛法中的放下、提起，幫助人把球傳出去，到了要表現的時候不要客氣，體會微妙關係，就能懂得籃球運動背後的深意。

今天開幕式由心保和尚、高市運發局長侯尊堯共同開球揭開序幕，首場比賽佛光山大學對上馬來西亞代表隊。多支隊伍均首次參與佛光盃賽事，包括男子組世大運中華代表隊、Victoria州代表隊、菲律賓國立大學、日本女子體育大學，至於國立台灣師範大學相隔8年再度參賽。

友誼賽為期6天，首4天分組單循環預賽，7月5日準決賽，6日為冠軍賽決賽日。各場次賽事皆開放民眾進場觀賽，免費入場。

2025佛光盃大學籃球邀請賽今天在高雄市鳳山體育館開幕。記者郭韋綺／攝影 2025佛光盃大學籃球邀請賽今天在高雄市鳳山體育館開幕。記者郭韋綺／攝影 開幕式後首場比賽佛光山大學對上馬來西亞代表隊。記者郭韋綺／攝影 今天開幕式由心保和尚、高市運發局長侯尊堯共同開球揭開序幕。記者郭韋綺／攝影

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