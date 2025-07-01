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籃球／羅興樑稱台籃沒純射手 邱大宗讚李忠熙籃框如海

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李忠熙（中）、羅興樑（右）攜手開辦「MONARCH菁英射手營」。記者劉肇育／攝影
李忠熙（中）、羅興樑（右）攜手開辦「MONARCH菁英射手營」。記者劉肇育／攝影

「神奇小子」羅興樑與暌違27年再度來台的「亞洲第一射手」李忠熙攜手開辦「MONARCH菁英射手營」，希望給予國內年輕選手全新思維，在被問到目前台灣籃壇是否還有純射手存在時，羅興樑則是斬釘截鐵的回答「No！」，但也稱讚昔日子弟兵林秉聖確實投入許多時間來彌補自己不足。

對於這次在與李忠熙攜手合作，羅興樑坦言，李忠熙再返回南韓後，一直都還是很關心台灣籃球，尤其自己還是當年李忠熙各項「神射」的見證者，包括從他身上看到職業球員的自律等，讓他們希望能夠聯手為新生代球員重拾對基礎技術和觀念的重視。

羅興樑表示，現在國內國、中高教練，為了成績而忽略了很多基礎動作，李忠熙也認為這樣的狀況在南韓同樣正在發生中，甚至連最基本的定點投籃都已經慢慢消失，李忠熙說：「國、高中教練都以贏球為目標而忽略了基礎，但球員的目標應該是放在職籃上，基礎沒有打好是沒辦法往上走的。」

對於當年自己與李忠熙皆以183公分左右的身高主打得分後衛，且靠著苦練的投籃工夫佔有一席之地，羅興樑認為身高不足並不是藉口，而是應該去思考在身高不足的情況下該去加強什麼，「像是我還可以去打低位，武器用完了就要去思考怎麼增加武器，在球員時期我幾乎是沒有假日的，因為我知道身高不如人，我就必須比別人更努力。」

在被問到當今台灣籃壇是否還有純射手存在，羅興樑則斬釘截鐵地回答「No！」，不過對於昔日文化子弟兵林秉聖對於訓練的投入，羅興樑還是給予肯定，並透露前陣子林秉聖也曾回到學校向他請教。

至於這次訓練營同樣擔任教練的邱大宗也認為，像是羅興樑和李忠熙這樣的射手確實已經逐漸消失，「現在年輕射手是始於才華洋溢型的，他們瞄籃框的時間更短、出手更快，但傳統射手是在移動中心中就有籃框。李忠熙真的很準，他的籃框就像大海一樣，他甚至能坐在球員席就把球投進，跟柯瑞（Stephen Curry）有點像，至於羅興樑則是攻擊手段更多，他是刻苦耐勞練出來的，他對於身體的投入是更多的。」

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