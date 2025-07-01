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籃球／視力0.3仍日練進千球 李忠熙證實各項神奇傳聞

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李忠熙（中）相隔27年再度來台參與「菁英射手營」。圖
李忠熙（中）相隔27年再度來台參與「菁英射手營」。圖

「亞洲第一射手」李忠熙受邀來台與昔日隊友兼徒弟「神奇小子」羅興樑開辦「MONARCH菁英射手營」，在今天的記者會上，李忠熙也當面證實了關於他高度近視、日練千球、矇眼投籃、看地板位置就能投籃的傳聞，並直言如果現在球員都有他跟羅興樑的練習量，將能夠比他們更厲害。

過去在宏國時期曾攜手合作的李忠熙與羅興樑，受到品牌邀約開辦「菁英射手營」，而今天在文化大學舉辦的記者會中，包括中華奧會主席林鴻道也到場並獻上祝福，而LJ Sneaker彩繪鞋主理人更送上親自為李忠熙、羅興樑繪製的彩繪鞋。

對於過去來台打球時有不少關於李忠熙的神射事蹟，他在今天記者會後受訪時也一一證實，包括從高中時期就每天練投進1000球，包括早、中、晚各進300多顆，每次耗時大約1小時，以及自己視力0.3，但透過苦練，只要在場上看到地板線就能投籃，甚至能夠矇眼投籃等傳聞。

李忠熙也認為，現今不論台灣還是南韓球員都已經不像他們那麼努力，「像是羅興樑也是投得比別人更多，如果現在的選手也能夠照我們那樣訓練，一定可以比我們更厲害，現在的球員還有一個問題就是練習是練習，比賽是比賽。」

李忠熙強調，過去在訓練時幾乎都是模擬比賽情境，尤其在每次跑位過程中他都會不斷關注籃框的位置，這也是為什麼他們在場上任何位置都能夠出手，羅興樑也說：「他曾經花了10月個訓練，挑戰自己的極限，把自己的投籃機械化，因為身體是有記憶的，這也是為什麼他可以矇眼睛投籃。」

對於相隔27年再度回到台灣，李忠熙也坦言相當懷念台灣，「一直都很想再來，但因為一些事情，過了27年才再來，大家也很熱情地歡迎我，讓我很開心。尤其現在不只台灣還是南韓，對於球員養成都面臨一些困難的狀況，很高興自己能貢獻一些心力。」

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