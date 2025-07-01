TPBL／新北國王奪冠 7/1-7/3運動場館免費入場

自6月16日起新北國王與高雄全家海神展開總冠軍爭奪戰，最終新北國王延續例行賽及季後賽霸氣，成功問鼎TPBL元年總冠軍，為共同歡慶榮耀時刻，新北國王特別在7月1日下午舉辦冠軍遊行，另外新北市政府推出「運動回饋活動」，自7月1日至7月3日，開放新北15座運動中心、板樹體育館與泰山體育館等17處場館體適能設施免費入場。

體育局表示，新北國王本季展現堅強戰力與穩定表現，例行賽勝率超過七成、季後賽一路過關斬將，在球迷熱情支持下，成功封王，完美兌現「Crown The City」的賽季宣言，這是球隊成軍以來第二次奪冠，也代表新北國王逐步建立屬於自己的籃球王朝。

體育局指出，為歡慶榮耀時刻，新北國王球員在7月1日下午1時30分舉辦冠軍遊行，車隊從主場新莊體育館出發，行經新莊區新泰路、中正路，由大漢橋至板橋府中，預估在下午2時15分抵達新北市政府中山路大門與球迷歡聚。

新北市政府也特別於7月1日至7月3日連續三天，在新北市15座國民運動中心、板樹體育館、泰山體育館等場館，開放民眾免費使用體適能館，邀請大家一同動起來，共享榮耀。

聚傳媒

商品推薦