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TPBL／新北國王奪冠今遊行 侯友宜喊：明年再封王

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北國王總經理毛加恩（右）抱著冠軍獎座，與新北市長侯友宜分享喜悅。記者劉懿萱／攝影
新北國王總經理毛加恩（右）抱著冠軍獎座，與新北市長侯友宜分享喜悅。記者劉懿萱／攝影

去年奪下PLG總冠軍的新北國王隊，轉戰職籃新聯盟TPBL再度封王，球隊今辦遊行，搭乘雙層巴士從新莊體育館到新北市府，由市長侯友宜迎接，並預祝新北國王明年再度封王。

新北國王隊今年在TPBL總冠軍賽第七戰從頭領先到終場，以108比89擊敗高雄全家海神隊，讓主場新莊體育館飄揚漫天黃色彩帶。球隊也順勢舉辦遊行，今下午1時30分從新莊體育館出發，球員搭乘雙層巴士，一路到新北市府，全員身穿黑色冠軍球衣、墨鏡現身，新北國王總經理毛加恩也抱著冠軍獎座，與侯友宜分享喜悅。侯友宜也預祝，新北國王明年再度封王。

新北體育局說，新北國王本季展現堅強戰力，例行賽勝率超過7成、季後賽一路過關斬將，成功封王，這也是球隊成軍以來第2次奪冠，實力被認證。此外，今起至7月3日連續3天，在新北市15座國民運動中心、板樹體育館、泰山體育館等場館，開放民眾免費使用體適能館。

新北國王隊封王遊行下午抵達新北市府。記者劉懿萱／攝影
新北國王隊封王遊行下午抵達新北市府。記者劉懿萱／攝影
新北國王隊封王遊行下午抵達新北市府，新北市長侯友宜迎接。記者劉懿萱／攝影
新北國王隊封王遊行下午抵達新北市府，新北市長侯友宜迎接。記者劉懿萱／攝影
新北國王隊封王遊行下午抵達新北市府，由市長侯友宜迎接。記者劉懿萱／攝影
新北國王隊封王遊行下午抵達新北市府，由市長侯友宜迎接。記者劉懿萱／攝影

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