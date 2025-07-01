籃球／富邦勇士扶正吳永仁 夢想家皮爾曼轉助理總教練

今年在PLG總冠軍賽鎩羽而歸後，台北富邦勇士隊仍肯定執行教練吳永仁的表現，今天宣布他正式升任總教練，原總教練許晉哲專任球隊領隊；TPBL夢想家今天也宣布教練團異動，原總教練皮爾曼轉任助理總教練，新任總教練將於8月中揭曉。

勇士今年重返PLG總冠軍賽，與領航猿隊打滿7場無緣奪冠，不過去年升任執行教練的吳永仁，執教表現獲得球團肯定，正式升任總教練，與許晉哲繼續攜手整合球隊培育更多優秀人才。

勇士總經理葉宗穎表示，「永仁教練在富邦體系下待了將近20年，非常了解團隊整體運作模式，上賽季接任執行教練，展現優異執教能力，帶領球隊穩定發揮，休賽季與許晉哲領隊討論後，我們一致看好永仁的執教能力，決定下賽季總教練一職交棒給永仁，未來他將全權負責球隊訓練與調度，相信團隊在他的帶領之下，能進一步成長再創佳績，孕育出更多優秀球員。」

即將轉換身分的吳永仁談到，「對於能在同支球隊一路從球員到助教，再從助教轉任執行教練到總教練，我感到非常榮幸也充滿感激，感謝球團的信任並給予我機會，將重任交付給我，也感謝過往指導且支持我的教練們，讓我在擔任助教期間學習成長，累積不少寶貴的經驗，更謝謝球員們一直以來的努力與信任，期待和大家一起邁向新的挑戰。未來我會以更大的責任感與投入，帶領這支球隊，讓勇士成為令大家尊敬、讚賞、喜愛的球隊。」

夢想家總教練皮爾曼轉任助理總教練。圖／福爾摩沙夢想家提供

夢想家去年休賽季大力補強，最終卻在TPBL季後賽首輪止步，皮爾曼將於新賽季轉任助理總教練，持續協助球隊；夢想家球團指出，新任總教練人選則將在8月中確定，期望盡快完成教練團完整陣容，迎接新賽季挑戰。

對於新角色的轉換，皮爾曼說：「我將以新的身分持續陪伴夢想家，但我對這支球隊的熱情與責任感沒有改變，會持續盡全力協助球隊成長。」

夢想家總經理韓駿鎧表示，感謝皮爾曼過去兩季為球隊建立堅實的基礎，專業能力與領導讓球隊受益良多，相信他在新的角色中，仍是教練團中不可或缺的人物，全隊一同迎向新賽季挑戰。

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