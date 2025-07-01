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TPBL／城市同歡！新北國王奪冠今辦遊行 運動中心連3天體適能免費

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北國王隊摘下TPBL元年總冠軍，今天下午辦冠軍遊行，新北市政府推出回饋活動，7月1日至7月3日，開放新北15座運動中心、板樹體育館與泰山體育館等17處場館體適能設施免費入場。圖／新北國王隊提供
新北國王隊摘下TPBL元年總冠軍，今天下午辦冠軍遊行，新北市政府推出回饋活動，7月1日至7月3日，開放新北15座運動中心、板樹體育館與泰山體育館等17處場館體適能設施免費入場。圖／新北國王隊提供

新北國王隊成功摘下TPBL元年總冠軍，為歡慶榮耀時刻，新北國王今天下午辦冠軍遊行，市長侯友宜也會加入同樂。新北市政府推出運動回饋活動，7月1日至7月3日，開放新北15座運動中心、板樹體育館與泰山體育館等17處場館體適能設施免費入場。

新北體育局說，新北國王本季展現堅強戰力與穩定表現，例行賽勝率超過7成、季後賽一路過關斬將，在球迷熱情應援下，成功封王，完美兌現「Crown The City」的賽季宣言，這是球隊成軍以來第2次奪冠，實力被認證。

6月29日總冠軍關鍵一戰，市長侯友宜到新莊體育館觀戰。見證新北國王拿下總冠軍，侯表示，這座冠軍，是屬於國王的榮耀，也是新北的驕傲。

為歡慶榮耀時刻，新北國王球員今天下午1時30分舉辦冠軍遊行，車隊從主場新莊體育館出發，行經新莊區新泰路、中正路，由大漢橋至板橋府中，預估在下午2時15分抵達新北市政府中山路大門與球迷歡聚，邀請新北市民和國王球迷一起齊聚在市府同樂。

新北市政府也選在7月1日至7月3日連續3天，在新北市15座國民運動中心、板樹體育館、泰山體育館等場館，開放民眾免費使用體適能館，邀請大家一同動起來，共享榮耀。

為帶動籃球運動風氣，新北體育局持續邀請籃球重點學校師生進場觀賽，推廣籃球教育、激發年輕學子對運動的夢想，新北國王球團長期投入公益推廣及籃球營隊，讓偏鄉孩童也有機會感受籃球帶來的快樂與活力，新北市政府會持續與球隊共同打造更優質的體育環境，讓熱愛籃球的年輕人有更大的舞台逐夢。

TPBL元年賽季剛畫下完美句點，緊接著新莊體育館將於7月12日至20日舉辦「第44屆雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽」男子組賽事，屆時包括日本、菲律賓、馬來西亞、巴林、澳洲聯隊、阿聯、卡達等多支國際勁旅將與中華隊同場較勁，做為8月亞洲盃前哨戰，賽事精采可期。

新北國王隊摘下TPBL元年總冠軍，今天下午辦冠軍遊行，新北市政府推出回饋活動，7月1日至7月3日，開放新北15座運動中心、板樹體育館與泰山體育館等17處場館體適能設施免費入場。圖／新北國王隊提供
新北國王隊摘下TPBL元年總冠軍，今天下午辦冠軍遊行，新北市政府推出回饋活動，7月1日至7月3日，開放新北15座運動中心、板樹體育館與泰山體育館等17處場館體適能設施免費入場。圖／新北國王隊提供
6月29日總冠軍關鍵一戰，市長侯友宜到新莊體育館觀戰。見證新北國王拿下總冠軍，侯表示，這座冠軍，是屬於國王的榮耀，也是新北的驕傲。圖／新北市政府提供
6月29日總冠軍關鍵一戰，市長侯友宜到新莊體育館觀戰。見證新北國王拿下總冠軍，侯表示，這座冠軍，是屬於國王的榮耀，也是新北的驕傲。圖／新北市政府提供
新北國王隊摘下TPBL元年總冠軍，今天下午辦冠軍遊行，新北市政府推出回饋活動，7月1日至7月3日，開放新北15座運動中心、板樹體育館與泰山體育館等17處場館體適能設施免費入場。圖／新北國王隊提供
新北國王隊摘下TPBL元年總冠軍，今天下午辦冠軍遊行，新北市政府推出回饋活動，7月1日至7月3日，開放新北15座運動中心、板樹體育館與泰山體育館等17處場館體適能設施免費入場。圖／新北國王隊提供

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