第四屆台灣籃球名人堂當選名單出爐 已故裕隆教頭錢一飛高票入堂

台灣籃球名人堂第四屆入堂名人產生，29日開票由洪國勛律師及常務監事鍾惠敏見證下，賴秀麗與錢一飛獲得最高票，共有8位聲譽卓著名人攜手入堂，是對台灣籃球歷史奉獻的表揚，分別是球員類賴秀麗、徐台榮（以上女）、錢一飛、洪濬哲，教練類古吉雄、洪玲瑤（女），裁判類林承謀、惠懷慶。

台灣籃球名人堂第四屆入堂名人簡介：

教練類

洪玲瑤／亞運奪銅的指導

洪玲瑤在女子籃壇是個“異數”，個子不高，身型不壯，卻傳承並發揚了父親洪金生總教練自良友到純德再到國泰人壽女籃的“精神”“態度”與“專業。

洪玲瑤從球員開始，在父親日式風格的教導下，從觀念到動作都既嚴格又紮實，使洪玲瑤在球員時期成為一位傑出後衛。

洪玲瑤後來接任助理教練，先後兩度到美國印地安納大學的籃球教練訓練營研習並接受大師“巴比奈特”指導。

因此，後來洪玲瑤從助理教練升上教練再升上總教練，她的教球觀念與風格除了傳承父親球風之外，也加入美式球風。

洪玲瑤多次擔任中華女籃國家代表隊總教練。最自豪的一仗，是率隊參加1990年北京亞運，擊敗日本拿下銅牌獲得國光獎章。

古吉雄／中華男籃隊第一面國際賽金牌主帥

從學生時代的校隊，打到甲組勁旅的主力，26歲轉任教練生涯開上光明大道，從青年隊教到成人隊，從國家隊再跨海教到大陸職籃隊，特別是1997年率領子弟兵在仁川東亞運，力壓地頭蛇勇奪台灣籃球一甲子歷史的第一面國際賽金牌，威震四海締造歷史的創舉永留青史！

北商（國立台北商業大學的前身台北商專）早年曾為中學強隊，古老師在校時即為主力球員，帶著學弟蔡守禮加入朱聲漪教練組訓的民豐隊，接受正規訓練後球技大進，1965年在國慶杯男甲獲第四名，翌年勇奪全省聯賽男乙冠軍。

1978年被納入公賣局教練團，其教練生涯變化多端，從公賣局青年隊、亞青中華男籃、世青中華男籃均有不錯戰績，1990年進入中華隊教練團歷練至1997年第二屆東亞運擔任中華男籃總教練，摘下台灣第一面籃球金牌，職籃開張後進入宏國體系成為冠軍班底，吸引對岸的目光而先後受聘為遼寧隊總教練及雲南紅河技術顧問。

球員類

徐台榮／力抗韓日禁區

徐台榮的“正式”女籃生涯不算長，從高職畢業加入亞東女籃，到1974年初自亞東隊退休，前後共六年。

但這六年在女籃界的時光，猶如一道璀燦的慧星劃過天際，閃亮耀眼！

徐台榮體型極優，打中鋒，籃下轉身跳投及跨步切入上籃成為最拿手絕活兒，常叫日韓中鋒吃足苦頭。

徐台榮記憶最深的一場球是1973年1月在台北市公賣局體育館擊敗了南韓超強女籃第一銀行隊，這也是亞東女籃成軍後第一次擊敗韓國隊，這場勝利對亞東全隊自信心的成長與自我肯定極有幫助。

徐台榮的六年女籃生崖，在光華隊打朴正熙杯女籃賽時榮獲“美技獎，在中華隊時打過第三、四、五共三屆亞洲杯女籃錦標賽，更在第五屆亞洲杯女籃賽榮獲“明星球員”。

賴秀麗／開疆闢土遠征日本

賴秀麗是一位「天才型」籃球員，運動底子佳，178公分的身高，骨骼與肌肉發展勻稱。原為田徑好手，能跑能跳。

當年，忠勤女籃隊教練江憲治求才若渴，當球探把賴秀麗推薦給江教練之後，江教練如獲至寶，開始就給與最嚴格訓練，從基本觀念，態度到基本動作再到團隊合作。經過一年的嚴訓，就獲選為第四屆亞洲杯女籃國手。

賴秀麗不僅國內甲組球隊爭相禮聘，更是女籃界第一批旅外球員。1976年應日本香松女籃隊之邀，赴日女籃闖天下。賴秀麗的中距離跳投及過人單手上籃稱霸日本女籃，頗負盛名，也成為香松女籃的當家中鋒。

賴秀麗在香松隊的日子，極受日本籃壇及球迷們重視與喜愛，報章雜誌經常做她的專題報導，尊稱「台灣賴」，因為知名度高，在路上經常有球迷要求合影，簽名或送她小禮物，頗讓賴秀麗受寵若驚。

賴秀麗在香松隊最得意，記憶最深刻的一場球，就是代表香松出戰韓國化粧品隊，個人獨得28分，抓下20個籃板，使韓國化粧品隊以11之差向香松隊俯首稱臣。

洪濬哲／籃球狀元縱橫全場

洪濬哲原籍福建晉江，民國40年出生，因為父親洪鼎元在基隆警察局刑警隊任職而在雨港成長。初中就讀市立一中熱愛籃球，帶球運上中正公園百餘階的石梯，腿上再綁沙袋青蛙跳上最高層，從天亮練到天黑，但身材條件不突出，報考中興高中仍落榜，進入東方高中又轉回中興，畢業後保送師大體育系，1970年連續入選亞青跟亞運代表隊，1973年第七屆亞洲盃在下半場16分鐘內獨得18分、追回兩位數落後逆轉擊敗日本，拿下睽違10年的季軍，隔年就遭國際籃總暫停會籍，直到1985年才以奧會模式的中華台北之名重返亞洲籃壇。

他身高僅178公分，但運球切入急停，假動作晃人起跳擦板，在長人陣中殺進殺出如入無人之境，跟南韓的申東坡並列70年代亞洲最頂尖球員，受球迷歡迎程度前所未見，後期參加四次瓊斯盃，國內外球隊加盟邀約不斷，甚至受到美國NCAA一級青睞，但他從一而終，效力飛駝長達16年從未轉隊，雖無正式統計但生涯得分破萬，一共入選14次國手，4度獲得蔣經國總統召見嘉勉的紀錄也無人超越，被稱為「籃球狀元」。

錢一飛／被籃球拯救的阿飛

錢一飛五度五關當選國手，從國內球場冒出頭後，轉戰過榮工、虎風、裕隆打出名號，擺脫了年少不羈的荒唐歲月，成就中華男籃衝鋒第一人。

青年期就讀基隆水產學校，叱咤風雲威震四海而搏得「阿飛」名號，愛打籃球的他被招收進民豐青年籃球隊，開始接受朱聲漪教練的正規訓練，1966年就獲得救國團主辦的中學自強盃明星球員獎，之後就被甲組男籃隊鎖定，而開啟了籃球人生擺脫無奈的失落，轉為謙和持重的青年。

高中畢業獲得保送師大資格，但卻選擇前往台中省立體專就讀，同時被網羅到榮工男籃隊，第二年就成為榮工主力球員，並入選中華男籃訪美訓練國手，美國之行讓他更上一層樓，但訓練、比賽日漸增加，使他無法北中奔波好好讀書，於是在籃委會協助下欲轉學到台北體專，不料多次協商後竟得到教育部以學制不合不准轉學之命，省體也因缺課過多而無法繼續就讀，面臨兵役期的錢一飛和同學邢無至一塊投考空軍防空學校，因此轉到虎風男籃隊，退伍後又裕裕隆男籃吸收，就此進入裕隆體系直到總教練退休。

綜觀「阿飛」在全國大賽及國際賽中表現，速度、準度及敏捷度都名列前茅，經常搭配王承先或洪濬哲如雙刃齊飛，迅速插入敵隊心臟，而在裕隆母隊則和吳建國、陳恩鐘組成讓對手聞風喪膽的「三劍客」，從吳建國抓下籃板，錢、陳兩翼齊飛，無論長傳給誰都有凌厲攻勢。

裁判類

●惠懷慶／裁判教練都罩得住

惠懷慶是1970年代全國頂尖的國際裁判，四國五強、自由杯、總統盃、全省聯賽…….等大賽的冠軍戰，多半由他執法挑大樑且能鎮住全場，圓滿完成任務，並曾擔任過亞錦賽中華隊隨隊裁判，是備受尊重的一位深具權威資深裁判。

惠懷慶為人正直且圓融，在體育圈甚得人緣，有次四國五強的一場比賽中，由於一群愛國球迷不滿他在執法中「不夠愛國」，甚至要對他動粗而出不了球場，最後還動用了軍警護送才安全返家，正顯示出他威武不屈的硬漢個性，令後輩們敬佩！

執教了一輩子，他先後在建中、輔大、台北工專等等學校任教，在建中時間最長，並打造了建中籃球隊最輝煌時代，培訓出程偉、唐致強、陳為台、任兆亮、劉恩普、林洋卿、李麟虎、周中權、李曉龍等許多籃壇精英，令人懷念不已！

●林承謀／籃球游泳雙軌俱佳

生於1931年的福州舊城外閩候縣新港市，後隨祖母渡海來台依祖父生活，愛打籃球的林承謀從師大附中畢業後進入師範大學體育系，畢業並服役後回到附中教體育並訓練籃球校隊，當時有黎昌意、段行健、王承先等加入校隊；後來轉至台大任教，也帶動台大的籃球風氣，曾為大專籃賽之勁旅。

除了學校任教，林老師也參與台灣籃球、游泳推廣，受當時公賣局長吳伯雄（也是他附中學生）之邀，為公賣局青年籃球隊訓練紮實的體能，以美國的重量訓練為基礎，培養出神射手葉正。

又以籃球國際裁判的身分，積極與世界籃壇接軌，並成立籃球裁判訓練班，也參與威廉瓊斯盃舉辦，為台灣在外交困境下，保持籃球和世界接觸。他並和自己的老師李文元開設「力行游泳班」訓練出大批好手，並受外交部委任遠赴玻利維亞當國家游泳隊教練。

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