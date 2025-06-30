籃球／反駁捲桃色風波 譚傑龍經紀團隊提告

台英混血籃球好手譚傑龍，本是新北中信特攻隊備受期待的本土長人，但去年11月球團宣布譚傑龍違反球團管理規範道德條款，終止合約。特攻並沒說明違規事項，但傳出譚傑龍是捲入桃色風波，時隔超過半年，譚傑龍的經紀公司代為發布聲明駁斥，指桃色風波是不是揣測和影射，經紀公司已經提出告訴，維護譚傑龍清白。

譚傑龍所屬的莫利森有限公司暨晧宇國際股份有限公司，聲明中表示，譚傑龍去年和特攻終止契約，譚傑龍本應對自己有「更高的自我要求」，並嚴格遵守球團之管理規範，進行社交行為時更應自我約束，謹慎過濾，然因與他人建立人際關係前未盡查證義務之疏忽，致與未成年人閒談，實屬譚傑龍個人之嚴重疏失，並在此為己身不良之行為向社會大眾道歉。

莫利森有限公司指出，社群媒體平台上對於譚傑龍遭中信球團以「違反球團管理規範道德條款」為由終止契約一事，有以譚傑龍身陷桃色風波等諸多不實揣測及影射。譚傑龍在此向社會大眾說明，譚傑龍確實有參與中信球團所舉辦之相關校園活動，然並未在此相關校園活動與該名女子有其他互動。

當初譚傑龍並不知悉該名女子之身分，僅止於一般網路閒談，未曾邀約對方外出，尤有甚者，譚傑龍更未曾自行傳送或向對方索取任何不雅照片或影片，遑論係涉及性騷擾或猥褻之照片或影片，誠未涉有任何違反法律之情事。然譚傑龍身為公眾人物，本應嚴格自我要求，未先行查證或詢問對方之年齡，實屬個人之嚴重疏失，在此仍對社會大眾深表歉意。

莫利森有限公司最後強調，譚傑龍未曾涉有任何違法情事，社群媒體有關對譚傑龍之不當影射，或以侮辱性字詞對譚傑龍進行辱罵及以不實內容進行報導之行為，均已嚴重侵害譚傑龍之名譽權，目前公司已針對上開涉及誹謗及侵害譚傑龍名譽之留言提出告訴，未來亦望大眾謹慎發言，並且切勿分享或流傳尚未查證之不實內容，否則公司也將依法追究相關民事及刑事責任。

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