TPBL／台新戰神展開季後調整 宣告曹薰襄與老將林宜輝離隊

TPBL元年冠軍於昨晚由新北國王登基之後，各隊進入季後時期，為下一季進行調整，除了洋將之外，於今天台新戰神成為TPBL首支宣告有本土球員離隊消息。

台新戰神在元年例行賽排名第四，最後與排名第五台啤雲豹進行附加賽，取得季後賽第四種子，而與新國王首輪交戰以0勝4負落敗。

台新戰神今天宣告如下：

台新育樂今宣布臺北台新戰神球員林宜輝、曹薰襄合約期滿離隊，兩位一路以來全力奮戰、鼓舞士氣，為團隊帶來穩定支持，球團感謝兩位的付出，祝福未來一切順利。

林宜輝擁有超過20年賽場歷練，於2023-24賽季起加盟臺北戰神迄今，連續兩季擔任隊長，憑藉豐富經驗協助年輕球員適應職業舞台，於場上場下都扮演重要的溝通與領導角色。曹薰襄2023-24效力戰神首季即繳出例行賽場均8.7分、4助攻，今年季後賽也有連續三場得分上雙的高效表現，展現穩定的後場組織與串聯能力，為團隊在關鍵時刻提供進攻支援。

台新育樂總經理林祐廷表示：「感謝宜輝與Michael對於球隊的投入與貢獻，也祝兩位未來能繼續開創屬於自己的精彩篇章。」