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籃球／中華隊教練出馬 助小球員圓夢

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華男籃總教練圖奇相當受到小朋友歡迎。圖／全球人壽提供
中華男籃總教練圖奇相當受到小朋友歡迎。圖／全球人壽提供

2025全球人壽與中華民國小學體育總會聯手合作的「我的籃球夢圓夢計畫」，壓軸日由中華男籃總教練圖奇與黎明技術學院總教練吳建龍客串反毒防詐大使，搭配新北市安坑國小生教組組長王振宇的闖關問答遊戲，許多小朋友在歡樂的氣氛中也學到不少保護自己的正確觀念。

新北市安坑國小生教組組長王振宇表示，透過問答闖關的遊戲，能讓小朋友對於枯燥乏味的反毒防詐政令宣導更容易吸收知識，能保護自己也保護家人。

中華男籃總教練圖奇認為，感謝全球人壽對偏鄉及弱勢地區小朋友們的大力支持，活動非常有意義，不只是打籃球這麼簡單，更重要的是孩子們之間可以建立起連結、互相了解、分享情緒，這些交流遠比技術層面更重要。

他補充說：「能夠被邀請參加這樣的活動，我自己也覺得很榮幸、很驕傲。我一直相信，小朋友們要知道，國家隊的教練、國手們，其實沒有那麼遙不可及，那是他們有機會達到的目標。這條路，人人都有機會走上去。」

連續二年受邀參加的客座教練吳建龍，今年規劃了分站訓練的菜單，他認為原住民小朋友的運動能力當然沒話說，除了球技上的訓練之外最主要還是希望他們透過訓練的過程能夠與不同學校的小朋友多認識，真正達到以球會友的結果，「我們教的不只是技巧，我們希望孩子們看到的是籃球更多面的價值，讓籃球不只是一項運動，更是一種讓人連結彼此、快樂成長的媒介。」

率領能仁家商助教團隊前來助陣的總教練李正豪首次獲邀參加，他表示能仁家商前總教練林正明生前戮力偏鄉公益，因此想藉此機會貫徹「小羊哥」的遺志，發掘更多偏鄉有天份的小孩投入籃球運動，因此相當認同全球人壽關懷偏鄉的想法，也希望能憑藉一己之力實現許多弱勢族群的籃球夢。

訓練營總教練李正豪鼓勵大家利用訓練營多認識新朋友。圖／全球人壽提供
訓練營總教練李正豪鼓勵大家利用訓練營多認識新朋友。圖／全球人壽提供
訓練營結束後大合影。圖／全球人壽提供
訓練營結束後大合影。圖／全球人壽提供

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