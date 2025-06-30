PLG／本土第一槍 簡廷兆和勇士分道揚鑣

挑戰重返PLG王位失利的台北富邦勇士隊，先送走4位洋將，今天再宣布本土球員簡廷兆合約期滿離隊，正式成為自由球員。

勇士先前陸續公告洋將威希、金恩、沃特斯和柏德離隊，簡廷兆成休賽季第一位分道揚鑣的本土球員。

27歲的簡廷兆從健行科大畢業後投入2022年PLG選秀，勇士在首輪第6順位選中，職籃生涯3個賽季皆效力於勇士，期間與團隊共同走過3連霸奪冠之路，也曾經歷不少難關，今年總冠軍賽第五戰在關鍵時刻跳出隨即做出貢獻，成為團隊該場戰役奪勝的關鍵人物之一。

勇士表示，簡廷兆在場上總是展現全力以赴精神與態度，給予團隊不少實質幫助，在場外更以高度自律，每年不斷精進自己，力求突破超越自我。

球團由衷感謝簡廷兆過往為球隊的貢獻，雙方創造許多美好回憶，祝福簡廷兆未來職業生涯能有更好的發輝，持續在場上發光發熱。

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