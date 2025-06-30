快訊

林口物流女司機持摺疊刀刺死男同事 行凶可能動機曝光

把握報稅最後一天！逾期申報每3日加徵1%滯納金 這方式報稅最快

社區公共排水阻塞淹3樓層 管委會竟無責一受災戶得全賠

PLG／本土第一槍 簡廷兆和勇士分道揚鑣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
簡廷兆離開勇士隊成自由球員。圖／勇士隊提供
簡廷兆離開勇士隊成自由球員。圖／勇士隊提供

挑戰重返PLG王位失利的台北富邦勇士隊，先送走4位洋將，今天再宣布本土球員簡廷兆合約期滿離隊，正式成為自由球員。

勇士先前陸續公告洋將威希、金恩、沃特斯和柏德離隊，簡廷兆成休賽季第一位分道揚鑣的本土球員。

27歲的簡廷兆從健行科大畢業後投入2022年PLG選秀，勇士在首輪第6順位選中，職籃生涯3個賽季皆效力於勇士，期間與團隊共同走過3連霸奪冠之路，也曾經歷不少難關，今年總冠軍賽第五戰在關鍵時刻跳出隨即做出貢獻，成為團隊該場戰役奪勝的關鍵人物之一。

勇士表示，簡廷兆在場上總是展現全力以赴精神與態度，給予團隊不少實質幫助，在場外更以高度自律，每年不斷精進自己，力求突破超越自我。

球團由衷感謝簡廷兆過往為球隊的貢獻，雙方創造許多美好回憶，祝福簡廷兆未來職業生涯能有更好的發輝，持續在場上發光發熱。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃球

延伸閱讀

TPBL／林書豪14分領軍 國王「天王山之戰」半場握23分絕對領先

PLG／富邦勇士3洋將金恩、沃特斯、柏德離隊 球團感謝

NBA／「甜瓜」談籃球名人堂引薦人選 盼三大傳奇巨星賞臉

NBA／哈利伯頓有高人指點？請益WNBA傳奇後繳史詩級表現

相關新聞

TPBL／國王擊退海神奪冠 林書豪獲總冠軍賽MVP

去年奪下ＰＬＧ總冠軍的新北國王隊，轉戰職籃新聯盟ＴＰＢＬ再度登頂，昨天總冠軍賽第七戰從頭領先到終場，以一○八比八十九擊敗...

TPBL／國王驟死戰守護主場 19分大勝海神連兩年奪冠

上季奪下PLG總冠軍的新北國王隊，轉戰新聯盟TPBL的第一個賽季就以例行賽龍頭之姿一路挺進總冠軍戰，今天驟死第7戰更一路...

TPBL／國王大勝海神奪冠 老闆王文祥嗨發5000萬獎金球員樂翻

去年奪下PLG冠軍的新北國王隊，轉戰職籃新聯盟TPBL的第一個賽季就再度登頂，球隊今天在第7戰一路領先下以108：89擊...

TPBL／爭冠失利哭了 胡瓏貿：人生不可能永遠是贏家

雖將TPBL總冠軍賽逼到第7場，高雄全家海神今天客場挑戰例行賽龍頭新北國王隊一路落後，最終以89：108吞敗，錯過登頂機...

PLG／本土第一槍 簡廷兆和勇士分道揚鑣

挑戰重返PLG王位失利的台北富邦勇士隊，先送走4位洋將，今天再宣布本土球員簡廷兆合約期滿離隊，正式成為自由球員。

TPBL／新北國王TPBL封王 侯友宜宣布1好康：3天免費

TPBL台灣職籃大聯盟賽季總冠軍賽今開在新莊體育館舉行，新北市長侯友宜到場為新北國王關鍵一戰加油打氣，終場以108：89...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。