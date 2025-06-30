TPBL元年國王擊退海神奪冠 林書豪獲總冠軍賽MVP

去年奪下ＰＬＧ總冠軍的新北國王隊，轉戰職籃新聯盟ＴＰＢＬ再度登頂，昨天總冠軍賽第七戰從頭領先到終場，以一○八比八十九擊敗高雄全家海神隊，讓主場新莊體育館飄揚漫天黃色彩帶。國王老闆王文祥頒獎典禮直接宣布，將發出五千萬台幣獎金，讓林書豪為首的國王球員歡聲雷動。

ＴＰＢＬ元年總冠軍賽「打好打滿」，海神將戰局逼到決勝第七戰，昨天卻找不到準星，讓國王第一節就取得卅五比十八優勢，全場最高領先達廿八分，最終十九分大勝，完成連兩個聯盟都奪冠紀錄。

卅六歲國王當家球星林書豪是聯盟年度ＭＶＰ，昨天繳出全場最高廿七分，外帶五籃板、四助攻和四阻攻，再獲得總冠軍賽ＭＶＰ肯定。他透露為了賽季幾乎沒時間關心家人，為季後賽百分百付出。

林書豪賽後一度落下男兒淚，特別感謝弟弟林書緯，同位置的弟弟這兩年做出很多犧牲來成就自己。和暴龍隊一起拿過ＮＢＡ總冠軍，林書豪提到ＮＢＡ打季後賽時沒什麼上場機會，今年堪稱生涯「最難打」的一個季後賽，因此和弟弟一同捧冠的感覺「比ＮＢＡ冠軍好玩很多很多很多」。

林家兄弟感情深厚不是新聞，林書豪坦言身為哥哥，為林書緯的犧牲感到心痛，「如果我不在，他可以更好。」昨天也有十四分、四助攻的林書緯回應，只要兄弟聯手捧冠，犧牲心甘情願。

林書緯賽後鼓譟球迷喊「再一年」，想和林書豪繼續攜手征戰，不過林書豪對下一步沒鬆口；國王總經理毛加恩表示，會全力留下林書豪，但仍要看當家球星身體狀況和意願。

海神是Ｔ１聯盟元年總冠軍，今年以例行賽第三身分把國王逼到絕境，昨天雖和金盃擦身而過，仍獲得國王教練萊恩和林家兄弟稱讚與尊敬；海神當家球星胡瓏貿落淚說，球隊今年狀態起伏，從不被看好到最後一戰，以全隊為榮，下個賽季會重整回歸，繼續挑戰最高榮耀。

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