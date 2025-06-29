TPBL／新北國王TPBL封王 侯友宜宣布1好康：3天免費
TPBL台灣職籃大聯盟賽季總冠軍賽今開在新莊體育館舉行，新北市長侯友宜到場為新北國王關鍵一戰加油打氣，終場以108：89擊敗高雄海神，拿下冠軍。侯透過臉書分享喜訊外，也宣布新北國民運動中心體適能館，自7月1日起至7月3日3天免費。
TPBL總冠軍賽第7戰今開打，新北國王不負眾望以108：89大勝高雄全家海神，成功在TPBL第一個賽季封王。這也是新北國王繼去年拿下隊史首座冠軍後，今年再次獲得TPBL冠軍殊榮。侯友宜則在臉書宣布，新北國民運動中心體適能館自自7月1日起至7月3日三天免費，歡迎民眾多加利用。
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