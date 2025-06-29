TPBL／沃許本、曼尼高闖進冠軍賽記者會 學羊叫劫走林書豪

新北國王隊歷經7場激戰，今天在TPBL元年總冠軍賽第7戰以108：89擊敗高雄全家海神隊，完成連兩年在不同聯盟都登頂的特別紀錄，林書豪包辦例行賽和總冠軍賽MVP也寫下歷史，賽後記者會還被隊友曼尼高和沃許本「劫走」，回到休息室大洗奪冠香檳浴。

國王去年奪下PLG總冠軍，迎接隊史第一冠，轉戰職籃新聯盟TPBL再度登頂，老闆老闆王文祥在頒獎典禮上宣布頒發5000萬台幣冠軍獎金，已經讓球員雀躍不已。

頒獎典禮後，國王總教練萊恩、總經理毛加恩和林書豪、林書緯兄弟一同出席賽後記者會，記者會進行到尾聲時，門外突然出現歡呼叫囂聲，只見上半身打赤膊的曼尼高和沃許本衝進記者室，兩人帶著啤酒和香檳喊「走吧」、「結束了」，把包辦兩座MVP的林書豪帶回休息室；兩人邊走還邊喊「掰掰」，最後還一起學羊叫，象徵林書豪是史上最偉大（Greatest Of All Time的縮寫GOAT，也是山羊的英文）的身份。

毛加恩笑著緩頰說，今年賽季加入球隊的沃許本是第一次拿冠軍，特別興奮，感謝媒體的包容。

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