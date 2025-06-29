TPBL／兄弟連兩年捧冠 林書豪：比NBA好玩很多很多很多

先奪下TPBL年度MVP，新北國王隊當家球星林書豪今天再率隊奪下總冠軍，並獲得總冠軍賽MVP肯定，賽後在全場球迷「MVP」呼喊中他激動紅了眼眶，哽咽感謝弟弟林書緯的犧牲，讓自己獲得空間、成球隊核心球員。

林書豪今天攻下全場最高27分，還有5籃板、4助攻、4阻攻和2抄截，率隊第一節就建立兩位數領先優勢，終場以108：89擊敗高雄全家海神隊，成為新聯盟第一支冠軍隊伍。

林書豪場中接受訪問時先脫下頂上的冠軍帽，向全場球迷致意，「真的非常感謝，我一整年說，主場優勢沒那麼重要，但是今年，今年的優勢真的非常非常重要，到最後是我們需要的，謝謝你們，每一位，謝謝你們。」

這是國王連兩年奪下冠軍，去年是在PLG，今年成為TPBL新科冠軍隊伍，林書豪特別感謝弟弟林書緯，他分享奪冠後特別和弟弟說了感謝，「謝謝他給我機會來，因為最需要犧牲的就是我弟弟，我弟弟和（李）愷諺是最需要犧牲的，拉空間讓我打我的球。感謝這兩年同隊，給我那麼多空間當核心球員，他超愛我，他不要我不打，他要我一起和他打，雖然他不能有球，真的很謝謝他。」

和暴龍隊拿過NBA總冠軍的林書豪還分享，就個人來說，和弟弟一起拿冠軍「比NBA冠軍好玩很多很多很多」，兄弟一起同冠，父母也能在場見證，宛如迪士尼般的電影劇情。

林書豪頒獎典禮上拿著總冠軍賽MVP獎座後，再度感謝了林書緯和李愷諺，林書緯還鼓動球迷大喊「One more year」，希望36歲的林書豪再戰一年，不過林書豪沒有正面回應，賽後記者會面對是否再戰時也只說「大家都知道，弟弟有時候很討厭」，迴避是否續戰到問提。

連兩年和哥哥一同捧冠，林書緯提到，雖知道自己空間會被壓縮但心甘情願，「我知道我會犧牲很多，我也願意犧牲，所以我覺得這個犧牲沒問題，就是要拿下冠軍。」他笑說兄弟聯手的兩冠是最好回憶，「就看他要不要第三個。」

國王總經理毛加恩提到，當然會全力留住林書豪，但也要看林書豪身體狀況，尊重林書豪最終決定。

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