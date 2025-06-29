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TPBL／國王大勝海神奪冠 老闆王文祥嗨發5000萬獎金球員樂翻

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TPBL／國王大勝海神奪冠 老闆王文祥嗨發5000萬獎金球員樂翻

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
新北國王擊敗高雄全家海神，奪下TPBL元年總冠軍。記者林伯東／攝影
新北國王擊敗高雄全家海神，奪下TPBL元年總冠軍。記者林伯東／攝影

去年奪下PLG冠軍的新北國王隊，轉戰職籃新聯盟TPBL的第一個賽季就再度登頂，球隊今天在第7戰一路領先下以108：89擊敗高雄全家海神隊，讓新莊體育館滿場球迷拋下黃色彩帶，國王老闆王文祥在頒獎典禮上也宣布，發出5000萬台幣獎金給團隊，讓球員在台上歡呼、跳躍迎接「金」喜。

國王去年摘下PLG冠軍，王文祥就發出4000萬台幣的冠軍獎金，今天他笑說今年獎金再提高，並在球員們引頸期盼下喊出「5000萬」，金口一開球員全部嗨翻，許多球員一起比出「5」的數字，開心賽季有完美結尾。

頒獎典禮的最後頒發總冠軍賽最有價值球員（FMVP），今天攻下全場最高27分的林書豪毫無疑問獲獎，他除感謝耶穌，更把弟弟林書緯和李愷諺一起叫來，喊說「我需要兩個帥哥」，感謝兩位後場搭檔成就自己。

今天也有14分貢獻的林書緯在台上則是鼓動球迷，他笑說：「不知道這個大哥會打幾年，一起喊『One more year』！」全場球迷也一同用英文喊「再一年」，不過林書豪沒有直接表態，僅再度感謝球迷。

新北國王擊敗高雄全家海神，奪下TPBL元年總冠軍。記者林伯東／攝影
新北國王擊敗高雄全家海神，奪下TPBL元年總冠軍。記者林伯東／攝影
國王奪下TPBL元年總冠軍。記者林伯東／攝影
國王奪下TPBL元年總冠軍。記者林伯東／攝影
國王奪下TPBL元年總冠軍，洋將沃許本開心環抱林書豪（右二）。記者林伯東／攝影
國王奪下TPBL元年總冠軍，洋將沃許本開心環抱林書豪（右二）。記者林伯東／攝影

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