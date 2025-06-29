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TPBL／國王驟死戰守護主場 19分大勝海神連兩年奪冠

TPBL／爭冠失利哭了 胡瓏貿：人生不可能永遠是贏家

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
海神主將胡瓏貿賽後落淚。記者曾思儒／攝影
海神主將胡瓏貿賽後落淚。記者曾思儒／攝影

雖將TPBL總冠軍賽逼到第7場，高雄全家海神今天客場挑戰例行賽龍頭新北國王隊一路落後，最終以89：108吞敗，錯過登頂機會讓海神主將胡瓏貿難得的紅了眼眶，但他仍強調以隊友為榮，「當個經驗，人生不可能永遠是贏家。」

海神今年例行賽打下第3名，季後賽首輪「下剋上」淘汰排名第2的福爾摩沙夢想家，總冠軍賽更和國王打到第7戰，胡瓏貿坦言大家都清楚今天驟死戰非常重要，但整場比賽狀態、運氣都不在海神這一方，在國王壓迫防守下犯了「很多不該犯的錯」。

胡瓏貿提到，許多隊友不曾打過總冠軍戰，就連身經百戰的自己賽前都會緊張，但整個賽季球隊從不被看好下一路走到總冠軍戰，為每一位隊友為榮，「我們已經貢獻全部」，全隊輸、贏都在一起。

雖稱今天就是「人生其中一場比賽」，胡瓏貿難得落下的男兒淚仍可感受到遺憾情緒。擦掉眼淚後，胡瓏貿強調，每個球季只會有一個冠軍，海神今年雖沒能登頂，但在每位球迷「神隊友」支持下，「下個賽季我們會再回來的。」他坦言球隊仍有很多進步空間，不過經過漫長賽季，「現在覺得好累，想好好休息。」

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