TPBL／國王驟死戰守護主場 19分大勝海神連兩年奪冠

上季奪下PLG總冠軍的新北國王隊，轉戰新聯盟TPBL的第一個賽季就以例行賽龍頭之姿一路挺進總冠軍戰，今天驟死第7戰更一路領先高雄全家海神隊，上半場就握有23分優勢，下半場也維持領先，最終在當家球星林書豪全場最高27分領軍下以108：89大勝海神，連兩個球季高舉金盃。

海神是職籃T1聯盟元年的冠軍隊伍，T1聯盟去年和PLG部分球隊組成職籃新聯盟TPBL，兩支有奪冠經驗的球隊會師冠軍賽，海神第6戰高雄主場奪勝後更將系列賽扳平成3：3，將戰局延長到今天下午5點登場的總冠軍賽第7戰。

回到新莊主場的國王首節就灌進32分，第二節林書豪和洋將沃許本、奧帝及曼尼高持續發揮，最多領先到28分，半場打完也握有61：38絕對優勢。

第三節海神在洋將威勝和隊長余純安連飆外線下一度追到60：73，但林書豪先飆外線再跳投得手，連拿5分助國王回到19分優勢。海神展現韌性，洋將艾德和克雷格接連打進下又追到66：79，但林書豪又回敬單場第2記三分彈，率國王三節打完仍握有82：68領先。

第三節打出30：21公視的海神，第四節出現連番失誤讓國王打出13：0的開節攻勢，8分04秒曼尼高抄截後的雙手暴扣更讓滿場球迷歡聲震天；曼尼高這記灌籃後被吹技術犯規，國王板凳也被吹技術犯規，才讓海神終於靠罰球單節得分開張，但差距沒能再縮小，先是領到5犯的林書豪跳投破網，下一球弟弟林書緯追加三分彈，國王得分破百、領先達到102：75。

比賽還剩2分12秒，握有106：84領先的國王就換下主力陣容，海神也走馬換將，最終國王就以108：89擊敗海神，成為TPBL第一個賽季的冠軍隊伍。 新北國王與高雄全家海神在TPBL總冠軍賽迎來第7戰，下午在新莊體育館登場，新北國王上半場結束林書豪（中）貢獻14分。記者林伯東／攝影 新北國王與高雄全家海神在TPBL總冠軍賽迎來第7戰，下午在新莊體育館登場，新北國王上半場結束曼尼高繳出13分。記者林伯東／攝影

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