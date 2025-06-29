圖輯／TPBL總冠軍賽第7戰 國王上半場大幅領先海神

TPBL總冠軍賽第7戰下午在新莊體育館登場，新北國王與高雄全家海神正面對決，吸引滿場6800名球迷進場觀戰。
新北國王首節憑藉強悍防守壓制對手，第二節全隊外線火力全開，上半場打完以61比38大幅領先海神。新北國王林書豪貢獻14分、3籃板、3助攻與2抄截，奧帝拿下13分、9籃板，沃許本則繳出13分、10籃板的雙十成績。海神方面，威勝攻下11分、6籃板，艾德則有11分、5籃板表現。
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