TPBL／林書豪14分領軍 國王「天王山之戰」半場握23分絕對領先
TPBL總冠軍賽第7戰今天登場，主場的新北國王隊第一節就在當家球星林書豪10分領軍下取得17分領先，半場打完更有4人得分兩位數，帶著61：38的絕對優勢進入下半場。
休息2戰重新回到登錄名單的國王洋將沃許本，開賽連兩波籃下補進，搭配林書豪跳投得手，助隊打出6：3的開節攻勢，不過林書豪抱怨裁判過程讓他在開賽不到1分半就領到技術犯規；林書豪接續罰球取分，他和沃許本包辦國王開賽前10分，曼尼高飆進外線、奧帝「三分打」加上李愷諺、曼尼高快攻得手，國王領先擴大到21：7。
海神靠洋將艾德外線破網才中斷國王一波14：0猛攻，不過林書豪節末外線破網加上助攻，曼尼高又抄截猛灌，讓國王優勢再達到32：15。最後29.5秒，林書豪上籃得手還造成艾德犯規，他一跛一跛起身後罰球雖失手，但單節就有10分進帳，率國王首節取得35：18的絕對優勢。
國王雖握有大幅優勢，首節攻下9分、5籃板的沃許本卻在節間一度仰躺在球場中，之後在隊友攙扶下回到板凳區。
第二節奧帝率先進球後再飆外線，回到場上的沃許本籃下也補進，國王打出開節10：2猛攻，領先擴大到45：20；海神喊出暫停也沒能止血，林書豪跳投得手助隊繼續拉開差距。海神一度將差距縮小到19分，但奧帝飆進個人第2記三分彈，林書豪籃下也打進，2分16秒海神洋將克雷格還被吹違反運動精神犯規，林書緯罰球得手後國王領先已到57：30，李愷諺上籃得手再將差距擴大到28分，並帶著61：38優勢進入下半場。
林書豪上半場攻下全場最高14分，3名洋將沃許本、奧帝和曼尼高得分也都達到兩位數；海神只有洋將艾德和威勝各拿11分，且團隊出現13失誤。
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