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TPBL／搶七大戰海神拚首冠 國王回防主場再變陣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國王洋將沃許本（中）休息2戰重新回歸總冠軍賽。圖／TPBL提供（資料照）
國王洋將沃許本（中）休息2戰重新回歸總冠軍賽。圖／TPBL提供（資料照）

TPBL元年總冠軍戰就激戰到最後一刻，上季PLG冠軍新北國王和T1聯盟元年登頂的高雄全家海神今天下午5點將進行最後對決，力拚成為新聯盟的第一支冠軍隊伍，前一戰延長賽吞敗的國王也再度變陣，洋將陣容改登錄休息2場的沃許本，他取代桑尼，搭配奧帝和曼尼高迎接封王戰。

尋求連兩年捧冠的國王，7戰4勝系列賽先取得第3勝的「聽牌」優勢，不過第6戰錯過封王機會，今天驟死第7戰做出陣容調整，桑尼下、沃許本上，提升陣容高度。

沃許本總冠軍賽累積出賽4場，球隊勝率剛好五成，不過前一度第4戰出賽時國王幾乎一路落後，最終以18分差距吞敗；桑尼同樣出賽4場，球隊成績同是2勝2敗。

海神第5戰吞敗後，第6戰洋將陣容變動，威勝回歸取代摩爾斯，最終在高雄巨蛋滿場球迷見證下扳平系列賽，今天賽季最終戰延續第6戰的洋將配置，由威勝搭配克雷格和艾德。

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