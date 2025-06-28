籃球／紐崔萊三對三決賽中興大學激戰 96隊同場競技

2025紐崔萊三對三籃球賽總決賽，今天在台中中興大學盛大開打，正式引爆這場年度最強對決，來自全台共96支菁英隊伍齊聚一堂，在豔陽下揮灑汗水、全力拚戰，爭奪冠軍榮耀與豐厚現金獎。

今年賽事競爭之激烈堪稱近年之最，最終由中區地主隊「老麵外省麵」勇奪社會男子組冠軍，南區代表「美芝堡早餐店」則氣勢如虹拿下女子組冠軍，兩隊一路過關斬將，展現驚人氣勢，不僅抱走1萬元獎金，還將紐崔萊超值獎品滿載而歸，贏得現場觀眾熱烈掌聲與歡呼。

2025紐崔萊三對三籃球賽總決賽，今天在台中中興大學盛大開打。圖／紐崔萊提供

除了場上熱血拚戰，場邊氣氛同樣精采萬分，挑戰專區人氣爆棚，趣味互動與小遊戲讓現場觀眾打卡不停、笑聲連連。今年更特別邀請到113學年度HBL冠軍球隊松山高中與北一女中的明星球員現身球場，親自與球迷同樂開打三對三，掀起一波又一波尖叫高潮，不少民眾興奮激動表示，「今天的決賽不只好看，根本是大型見面會。」

紐崔萊始終以實際行動支持台灣體育發展，透過籃球這項深受全民喜愛的運動，將「健康、活力、未來感」的品牌精神注入人心，紐崔萊自2023年起，陪伴無數熱愛籃球的人踏上健康生活的起點。不僅如此，紐崔萊也獨家冠名贊助「環法自行車挑戰賽—紐崔萊 日月潭站」、「日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽」，更是中華棒球隊「唯一指定營養保健品牌」。

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