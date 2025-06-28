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TPBL／明新莊與國王拚搶七 海神主場辦直播派對助威 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高雄全家海神明天將於主場舉辦總冠軍賽第七戰直播派對。圖／高雄全家海神提供
高雄全家海神明天將於主場舉辦總冠軍賽第七戰直播派對。圖／高雄全家海神提供

高雄全家海神在TPBL元年總冠軍系列賽第6戰，於延長賽以112：109擊敗新北國王，將系列賽扳平至3：3，明天兩隊將在新莊體育館進行搶七生死戰，而海神也將在明天於主場高雄巨蛋舉辦直播派對，邀請神隊友齊心應援。  

海神今年冠軍賽3場主場賽事，共計湧進3萬4142名神隊友進場支持，殊死第7戰雖然將移師到國王主場新莊體育館舉行，但海神球團明天也將於高雄巨蛋舉辦直播派對，邀請神隊友為北上征戰的海神球員齊心應援，迎向最終冠軍榮耀。

海神球團指出，總冠軍系列賽G3、G6湧進滿場1萬2000名神隊友，G4也有1萬142名神隊友進場力挺，殊死第7戰作客新北國王，為讓港都神隊友也能參與重要時刻，齊心應援，將於明天17時於高雄巨蛋舉辦總冠軍賽G7直播派對，16時開放1A入口免費進場。

這是海神隊隊史第二度於高雄巨蛋舉辦直播派對，29日總冠軍賽G7直播派對將由前主播錢韋成以及主場造浪MC罐頭共同主持，環廊Aquas Store也持續為神隊友服務，邀請神隊友萬浪一心，Back 4 More: For The Win，力拚隊史第二座總冠軍。

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