籃球／全球人壽率領最強教練團前往花蓮編織「我的籃球夢 圓夢計畫」

全球人壽自2023年起與中華民國小學體育總會攜手合作「我的籃球夢 圓夢計畫」後獲得好評，在教育部體育署的指導下，今年再度連線並邀請花蓮縣7所學校以及1所社福單位，逾百名學童進行為期3天的籃球訓練，不僅提供籃球、球衣，並邀請多位重量級球星和國家級教練親自指導，陪伴孩子一起進行訓練。

這項計畫同時倡議多元平權，邀請女教練陳采宣加入教練團，鼓勵不分性別勇敢逐夢。訓練課表涵蓋動態訓練、實戰對抗、體育主播培訓，幫助學生適性發展，並融入防詐騙、反毒教育，從體育出發，建立正向價值觀，守護身心健康。

全球人壽董事長林文惠在開訓典禮致詞時表示，除了感謝花蓮縣政府及秀林國中提供資源鼎力相助外，也特別感謝中華男籃隊總教練圖奇與旅外球星陳盈駿及新城在地球星谷毛唯嘉、還有吳建龍及李正豪率領的能仁家商教練團親自指導，能夠近距離與這些平常只能在電視上看到的台灣籃球明星想必會讓參訓學生永生難忘。

林文惠強調，今年籃球營不僅持續關注偏鄉小學，並擴大對「非山非市」國小的關懷 ，這次邀請了新城國小、佳民國小、富世國小、景美國小、秀林國小、三棧國小、崇德國小、及花蓮家扶中心的喜歡籃球運動的小球員們，除了致贈球衣、籃球外，也請吳建龍及李正豪設計訓練菜單，指導正確的籃球技巧及觀念。今年也特別加入新的任務「防詐反毒課程」要小朋友拒絕毒品，也加強防止詐騙觀念。

小學體總理事長陳煥修在致詞時提到，今年與全球人壽合作「我的籃球夢 圓夢計畫」，特地選在花蓮，也要特別感謝現場校長與每一位教練，因為有大家平時在基層的付出及耕耘才能有更完善的體育環境，也希望此舉能達到拋磚引玉的效果，吸引更多企業的奉獻讓花蓮的小朋友有越來越好的環境打籃球。

在訓練過程中，圖奇與中華男籃隊球員陳盈駿也多次親身上場與小球員同樂，而台鋼獵鷹隊球員谷毛唯嘉與小球員一對一鬥牛引起場邊小朋友歡呼聲不斷。

全球人壽下午也安排球星們參訪佳民國小，並體驗當地原住民的編織技術與射箭的技術與文化，佳民國小的老師突然認出谷毛唯嘉並表示跟他家人都相當熟識，也為此行增添樂趣。

陳盈駿表示，這是他第一次造訪花蓮新城，對於學校的熱情及學員的熱情印象深刻，他說透過傳球及投籃等訓練內容發現當地有些小孩真的有點天分。而谷毛唯嘉也說對於這次回饋鄉里的經驗很特別，尤其是跟能仁家商的學長們一起做公益感覺又回到以前與學長教練們相處的回憶，希望這次訓練後有更多故鄉的鄉親能更喜歡籃球這項運動。

中華男籃陳盈駿與小學員互動。圖／全球人壽提供 中華男籃隊總教練圖奇對於原住民編織技術感到新鮮。圖／全球人壽提供 全球人壽董事長林文惠親自上場與小學員互動。圖／全球人壽提供

商品推薦