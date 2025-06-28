JHBL／銘傳國中男女籃全國雙冠 謝國樑慶功讚基隆榮耀

基隆市銘傳國中籃球隊勇奪今年度國中乙級聯賽（JHBL）男女雙冠，締造建校以來最佳紀錄。昨晚家長會辦慶功宴，市長謝國樑與副市長邱佩琳祝賀，肯定球員與教練團隊的努力與表現，並表示市府將持續改善運動環境、擴大支持基層體育發展。

銘傳國中籃球隊由總教練徐偉勝、助理教練林孟旻領軍，展現高度戰力與凝聚力；男籃完成三連霸，女籃首度封王，為基隆青少年運動發展注入強心針。

謝國樑表示，非常榮幸與師生們共同見證這歷史性一刻，銘傳國中男籃六年內五度奪冠、完成三連霸，女籃更首度摘下全國冠軍，令人備感驕傲。

謝國樑說，銘傳雙冠的佳績，不僅為學校爭光，更象徵基隆基層體育蓬勃發展；市府將持續挹注資源、打造友善訓練環境，讓每個孩子都能在基隆盡情揮灑汗水、追逐夢想。

他指出，市府向來重視基層體育建設，去年核定補助3,000多萬元整建銘傳國中活動中心，目前已開工，預計10月底完工、11月啟用，屆時將全面改善漏水與空調問題，並鋪設木地板，打造優質訓練場域。他也預告，市府正積極爭取SBL職業隊進駐，推動基隆籃球進一步邁向全國舞台。

邱佩琳表示，雙冠不僅是球場上的勝利，更凝聚了全市的光榮與感動。她特別致贈6件林書豪簽名球衣給銘傳國中籃球隊，鼓勵孩子們堅持夢想、持續突破，未來在更高層級的舞台上綻放光芒，也期盼更多學子從中獲得啟發。

教育處長徐嬿立指出，市府除頒發總額15萬6000元獎勵金外，也加碼提供35萬6000元作為教練與選手專業發展支持金，協助球隊朝科學化、專業化訓練邁進，讓銘傳國中成為基隆市基層籃球標竿學校。

銘傳國中女籃在教練徐偉勝及助理教練林孟旻的帶領下，在睽違3年後，晉級全國決賽勇奪成隊以來首座JHBL乙級聯賽全國冠軍。

教練徐偉勝說，銘傳國中籃球隊員都是體育班學生，每年都是從農曆新年期間就開始勤奮練習，今年尤其對女籃隊員而言，更是一次全新的體驗，教練和隊員目標一致，就是要在聯賽中拿下冠軍。

教練徐偉勝打過世大運和職籃，11年前回母校當體育老師和籃球教練，透過扎實訓練、貫徹紀律，帶領球隊成為JHBL常勝軍，被封為「冠軍教練」。 銘傳國中男女籃全國雙冠，謝國樑出席慶功宴，大讚基隆榮耀。圖／基隆市政府提供 銘傳國中男女籃全國雙冠，謝國樑出席慶功宴，大讚基隆榮耀。圖／基隆市政府提供 銘傳國中男女籃全國雙冠，謝國樑出席慶功宴，大讚基隆榮耀。圖／基隆市政府提供 銘傳國中男女籃全國雙冠，謝國樑出席慶功宴，大讚基隆榮耀。圖／基隆市政府提供

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