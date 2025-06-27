TPBL／愈不被看好愈想證明 海神滿場球迷加持逼出搶七

高雄全家海神今天在總冠軍賽第6戰背水一戰，在只要輸球就將被對手拋彩帶的情況下，海神卻在延長賽以3分差距險勝，逼出「搶七」大戰，也讓國王提早發下的封王彩帶只能收回，賽後海神總教練費雪也直言，必須將這場比賽的自信延續下去。

海神今天在主場滿場1萬2000名球迷加持下，在第三節一度領先國王達到16分，不過末節又遭到國王扳平甚至是超前，讓國王工作人員一度在場邊發起封王黃色彩帶，甚至還有球迷將彩帶提前丟入場內。

不過海神在延長賽成功頂住壓力，最終以3分差距贏球，成功逼出「搶七」大戰，總教練費雪賽後說：「非常精彩比賽，感到非常驕傲，大家都準備非常好，也謝謝球迷來到主場幫我們加油，1萬2000人給我們很大動力。今天這場張力非常高，打到延長賽，很多東西可以檢視，我們今天傳球不錯有28次助攻，三分球命中率非常高，大家都很有自信，希望可以把自信延續到下場比賽，第七場比賽什麼都有可能。」

至於今天投進4顆三分球拿下16分的胡瓏貿，賽後先是感謝隊友在關鍵時刻信任他，隨後則是向隊友致歉，直言差點因為自己不該發生的失誤賠上比賽，「接下來的第七戰就是0：0，也是生死戰，我們就是全力去拚。」

而蘇文儒今天不只在進攻端拿下14分，但在延長賽最後階段也出現判斷失誤，在球隊領先的情況下卻快攻挑戰曼尼高遭到封阻，讓他直言是需要再學習的地方，「這是我第一次打這麼高張力的系列賽，還將打到第七場比賽。儘管我們一直都是比較不被看好的一方，但這也成為我們的動力，愈多人不看好我們就愈想做給他們看。」

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