TPBL／遭海神逼出搶七 林書豪讚兩隊打出高強度比賽

在總冠軍賽取得3：2領先聽牌優勢的情況下，新北國王今天作客高雄全家海神主場，在最多16分落後的情況下，卻是數次扳平甚至是超前比數，並將比賽帶入延長賽，不過最終仍是在延長賽以3分差距輸球，無緣拋下封王彩帶，賽後林書豪也直言，這是一場高強度的比賽，兩隊都很拚，這也就是為什麼大家喜歡打籃球的原因。

國王今天帶著聽牌優勢作客海神主場，並且在上半場一度取得11分領先，儘管第三節遭到海神外線砲火轟炸，一度反落後到16分，但國王球員卻展現極佳韌性，在第三節結束前又追到2分差距，甚至在第四節最後22秒靠著林書豪的三分球扳平比數，將比賽帶入延長賽。

不過延長賽國王在比賽最後階段卻接連出現要命失誤，導致進攻端節奏受到影響，最終也以3分差距敗下陣來，也遭海神扳平戰局，雙方將在後天於新莊體育館進行「搶七」大戰。

對於國王今天未能拋下已發出的封王彩帶，總教練萊恩仍是給予選手表現肯定，並認為國王球員在整場比賽被拉、被撞倒的情況下，依舊站起來並保持冷靜，直到最後都沒有失去自信，「我們也必須向海神致敬，他們的投射是很不可思議的。」

林書豪也表示，兩隊打出了一場高強度的精彩對決，而這也正是籃球的魅力所在，「非常高強度的籃球，大家都可以感受我們兩邊都很拚，這就是我們為什麼打籃球，就是因為這種比賽，我們今天用全力打，但就沒有贏。」

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