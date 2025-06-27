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TPBL／撕碎國王封王彩帶 海神延長賽險勝拚出搶七

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
海神成功守護主場，將冠軍賽帶入搶七大戰。記者劉學聖／攝影
海神成功守護主場，將冠軍賽帶入搶七大戰。記者劉學聖／攝影

TPBL總冠軍賽第六戰今天在高雄巨蛋舉行，系列賽以2：3落後的地主高雄全家海神，今天在背水一戰的情況下，再次吸引滿場1萬2000名的球迷進場觀賽，兩隊也一路拉鋸到延長賽，最終海神也以112：109阻止國王拋下封王彩帶，將冠軍賽帶入搶七大戰。

國王在總冠軍賽第5戰於主場取勝後，今天帶著3：2聽牌優勢作客海神主場，力拚在高雄拋下封王彩帶，不過今天高雄巨蛋湧入滿場的1萬2000名球迷，繼總冠軍賽第3戰後再度創下滿場紀錄，這也讓海神士氣大振，在上半場打完先取得2分領先。

易籃後，海神外線火力全開，蘇文儒、威勝、胡瓏貿連續投進4顆三分球，以及克雷格籃下取分，幫助海神將領先優勢一口氣擴大到14分，海神在該節前5分半鐘就投進7顆三分球拿下25分，最多取得16分領先。

不過國王展現極佳韌性靠著李愷諺和林書豪的三分球，又將差距縮小到10分，並且又連續數波防守成功製造海神失誤發動反擊，在該節剩下2分鐘時又追到1分差距，隨後林書豪又投進大號三分球，國王靠著一波18：0反擊，反倒取得2分領先，但海神克雷格與胡瓏貿在該節尾聲時挺身而出，中斷球隊得分荒，三節打完海神依舊保持2分領先。

第四節海神靠著艾德連得5分，以及威勝三分球命中，一度取得6分領先，加上國王桑尼因為技術犯規，以及上半場的違反運動精神犯規，在比賽最後7分鐘遭驅逐出場，不過國王林書豪的三分球又讓兩隊在比賽最後6分鐘回到1分差距。

第四節最後5分鐘兩隊依舊打得拉鋸，李愷諺在倒數2分株的三分球命中，讓雙方又回到2分差距，比賽最後1分03秒，海神胡瓏貿投進三分球，將領先差距擴大到5分，但奧帝回頭先拿2分，雙方回到一個球權差距，倒數22秒再由林書豪投進追平比數三分球，雙方也以99：99進入延長賽。

延長賽海神艾德率先上籃得分，儘管林書緯隨即進球扳平，但艾德、克雷格又攜手帶動5：0攻勢，反觀國王不僅關鍵時刻進攻熄火，還在防守端出現漏洞，讓陳懷安在倒數34秒長驅直入上籃得分，也讓海神球迷在場邊撕起國王提早發下的封王彩帶，最終海神就以3分差距險勝，將冠軍賽帶入搶七大戰。

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