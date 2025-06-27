TPBL／連三場票房破萬 海神執行長：與球迷對話的回饋

TPBL總冠軍賽第6戰今天移師到高雄全家海神隊主場高雄巨蛋舉行，繼前兩場主場賽事分別賣出1萬2000張與1萬142張票後，今天預計再湧入超過1萬名球迷，海神執行長李偉誠就表示，過去4年海神不斷透過一些活動與球迷對話，而這3場比賽就是球迷與他們對話的回饋。

過去4年在高雄深耕的海神，儘管在T1聯盟首賽季就拿下總冠軍，不過當時總冠軍賽卻是在鳳山體育館舉行，並且在台中太陽主場台體大體育館拋下封王彩帶。

而今年海神再度重返冠軍賽舞台，並且如願在主場高雄巨蛋進行3場賽事，且前兩場都賣出破萬票房，其中包括第二戰賣出滿場的1萬2000張，在平日舉行的第3戰也有1萬142張，至於今天的第6戰雖然海神以系列賽2：3落後，但對號座開賣半小時就完售，預計將再度湧入超過1萬名球迷進場加油。

對於海神今年冠軍賽3場比賽都受到在地球迷的熱情進場支持，執行長李偉誠表示，「真的很感動，這四年來球隊在很多地方下了苦功，這些小行動都是我們與球迷對話的方式，而這三場比賽則是球迷跟我們對話回來的方式。」

李偉誠透露，經過4年的努力與高雄球迷已經建立深厚的關係，賽前甚至會有球迷買「勝利飲料」養樂多綠茶給他，也會準備點心給球員，「這讓我可以鼓勵團隊，努力做就會看到結果。其實高雄球迷是很熱情的，但一開始要花一些時間，讓他們看看你是不是認真的，也希望高雄不再是運動沙漠而是小綠洲。」

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