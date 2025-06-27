TPBL／海神威勝回歸救火 國王沿用三洋將今拚拋彩帶

TPBL總冠軍賽第6戰今天將移師到高雄巨蛋舉行，系列賽以2：3落後的海神，在背水一戰的情況下重新登錄日前因傷缺席了兩場比賽的洋將威勝，希望能幫助球隊逼出「搶七」，至於國王則是沿用前一場比賽的奧帝、桑尼、曼尼高組合，力拚拋下封王彩帶。

前天登場的TPBL總冠軍賽第5戰，國王開賽後一度被海神打出14：0攻勢，不過靠著老將洪志善、林金榜等人攜手度過亂流，林書豪與奧帝更在後三節接管戰局領軍逆轉，最終順利搶下「天王山之戰」勝利，系列賽取得3：2聽牌優勢。

而今天雙方將移師到海神主場再戰，背水一戰的海神也再度做出陣容異動，將前一場比賽表現平平的摩爾斯改由因傷缺席兩戰的威勝取代，希望能重新建立在籃下的優勢。

至於國王在前一場比賽取消登錄年度最佳洋將沃許本，改由奧帝出賽後，他也展現自身價值，全場有19分、11籃板、4抄截、3助攻的全能演出，而今天也將延用此套洋將陣容，力拚於客場拋下封王彩帶。

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