基隆發英雄帖 招募SBL籃球隊

基隆市政府將成立超級籃球聯賽（SBL）基隆市籃球隊，向各界優質廠商及好手下英雄帖，以公開招標方式辦理，金額為2700萬元。如果順利成為第5隊，最快明年1月球季可開打。

SBL現有台灣銀行、台灣啤酒、裕隆集團和彰化璞園柏力力4支籃球隊。基隆市府去年宣布成立SBL基隆市屬在地籃球隊計畫，今年1月議會通過預算，4月採納專家學者各界人士建議，規畫出「超級籃球聯賽球隊基隆市籃球隊勞務採購案」，及「基隆市籃球隊委託專案管理服務案」，公開招標。

市府從今年起每年編列3千萬、執行3年，希望透過成立SBL基隆球隊，結合專業職業等級的選手及教練資源，協助提升學校籃球競技實力，深耕在地籃球發展。

其中「委託專案管理服務案」6月決標評選出優勝廠商負責球隊監督、管理；籃球隊勞務採購案則為球隊營運，招募球隊招標金額為2700萬元，第一次公開招標未達3家，6月26日第二次公告上網招標。

教育處長徐嬿立歡迎全國熟悉籃球運動產業，有相關行銷背景及實務經驗，具跨領域整合能力之優質廠商踴躍參與投標，共同為基隆籃球發展努力，攜手打造運動城市。

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