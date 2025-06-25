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TPBL／飆29分卻0助攻 林書豪：教練說我不是團隊型球員

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林書豪（中）今天攻下29分卻罕見的沒有任何助攻。圖／TPBL提供
林書豪（中）今天攻下29分卻罕見的沒有任何助攻。圖／TPBL提供

新北國王今天在與高雄全家海神的總冠軍賽第五戰，開賽一度被對手打出14：0的攻勢，不過在靠著替補陣容擺脫得分荒後，林書豪也挺身而出全場拿下29分幫助國王逆轉戰局，不過對於自己全場罕見地出現0助攻狀況，林書豪也笑說自己被教練稱為「不是一名團隊型球員」，並認為這代表自己處理球判斷不好。

國王今天開賽前7分多鐘12次出手盡墨，不過在換上替補球員包括洪志善、林金榜等老將後順利終結得分荒，甚至在第一節後段就展開反撲，上半場結束前洪志善更是投進一顆壓哨三分球，幫助國王半場打完反取得8分領先。

最終國王也在林書豪貢獻29分領軍下，以10分差距拿下勝利，總冠軍賽取得3：2聽牌優勢，國王總教練萊恩賽後表示，「開心球員帶到場上的能量和拚勁，今天開場大家有點緊繃但不是緊張，想要比賽更好而有點想太多，但隨著比賽調整慢慢冷靜下來，開始做我們正常該做的事情，把比賽打得像是我們樣子，這場比賽也是我們這個系列賽第一次整場完全照著比賽計畫走。」

至於林書豪今天雖然攻下全隊最高29分，但他賽後也將開賽亂流的責任一肩扛下，並認為是替補球員幫助國王改變了節奏，「我們今天開賽責任都在我身上，我前面三、四個球沒有進，也有兩、三個失誤，這就是為什麼我下來的時候，我們反而打得比較好，換了榜哥（林金榜）、小胖（洪志善），一些老將，他們就帶我們追回來。」

對於今天罕見的全場0次助攻，林書豪也開玩笑表示，自己被教練萊恩稱不是一名「團隊型球員」，「奧帝作天傳訓訊息給我要我積極去攻，這48分鐘怎麼發生我有點不知道，要回去看影片，我沒有一個助攻，代表我的處理球判斷不是那麼好，我要回去看一下，這肯定不是我的目標。」

至於即將滿40歲得洪志善，今天替補上陣拿下6分，他也透露昨天練球後林書豪就希望板凳球員能多為球隊帶來一些能量，「昨天訓練完後，書豪有說希望我跟榜哥、士軒上去，能多給球隊一些能量，減少先發球員壓力，作為球員本來就是要準備好，尤其是作為一名將40歲的球員，就該知道上去要做什麼事情，該如何幫助球隊改變節奏。」

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