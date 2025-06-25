TPBL／海神24次失誤加籃板失守 胡瓏貿：輸在自己
高雄全家海神今天在總冠軍賽第5戰，一度於開賽打出14：0的絕佳開局，不過接下來兩節卻因為失誤導致攻守大亂，讓新北國王把握住機會逆轉戰局，最終海神也在全場發生高達24次失誤的情況下，讓國王取得系列賽3：2聽牌。
海神今天在作客國王主場的「天王山之戰」中，開賽後一度靠著防守成功壓制國王，打出開節14：0的攻勢，讓國王前12次出手全都落空，不過接下來失誤和進攻斷電的問題卻轉至海神身上，他們在二、三節得分都未達20分，最終還發生高達24次失誤，更被國王抓下18顆進攻籃板，取得27分二波進攻得分，成為海神今天輸球關鍵。
海神總教練費雪賽後表示，今天這場比賽海神球員並沒有打得很差，兩分命中率有五成，三分球命中率也比國王高，但問題出在卡位上，被抓了18個進攻籃板加上24次失誤，有些還是沒有被壓迫失誤，必須自己檢討。
至於胡瓏貿也表示，海神今天「輸在自己」，「卡位沒有卡好，對方抓18個進攻籃板，自己24個失誤這是致命傷，面對國王這種高層級球隊，還是在冠軍賽這種高程度比賽，小小細節、小小失誤沒有做好很難贏得比賽，即使命中率高還是輸，這就是我們要成長要進步的地方。」
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