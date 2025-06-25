TPBL／林書豪進攻模式飆29分 國王贏天王山之戰先聽牌

TPBL總冠軍賽第五戰今天在新莊體育館進行，兩隊在上半場出現輪流熄火的狀況，其中海神還在第二、三節連續兩節得分都未達20分，讓國王成功拉開差距，最終國王就在林書豪29分領軍下，以93：83在「天王山之戰」擊敗海神，系列賽取得3：2聽牌。

國王今天開賽一度被海神打出14：0的攻勢，不過靠著幾名老將挺身而出止血，在第一節後段逐漸找到進攻手感，反觀海神卻在第二節開始出現當機的狀況，尤其是外線手感冰冷，讓國王在上半場打完反取得8分領先。

下半場國王再打出4：0攻勢，將領先擴大到12分，儘管陳懷安隨即投進海神本場比賽第3顆三分球止血，但奧帝也隨即在三分線外還以顏色，但林書豪也吞下個人本場比賽第四次犯規，海神則是由艾德和摩爾斯攜手打出6：0反擊，讓雙方回到個位數差距；不過第三節海神仍是未擺脫進攻低潮單節僅有16分進帳，連續兩節得分都未達20分，讓海神在三節打完陷入14分落後。

第四節初海神由胡瓏貿投進三分球開局，隨後洪志善與國王板凳席又接中吞下違反運動精神犯規與技術犯規，讓海神看見反攻契機，由艾德連得5分，在比賽最後8分52秒追到僅剩6分差距。

不過國王林書豪關鍵時刻再度挺身而出連得5分，奧帝又補上一記三分球，雙方再度回到雙位數差距，比賽最後3分半鐘海神靠著于煥亞、蘇文儒連續3顆三分球追到8分差，但林書豪的三分球和奧帝單打得分，又澆熄了海神的反撲氣燄，最終國王就以10分差距取勝，總冠軍賽以3：2聽牌，雙方將於後天轉戰海神主場進行第6戰。

國王今天以林書豪攻下29分最佳，不過他也相當罕見的單場0次助攻，至於奧帝則是替補攻下21分外帶11籃板，而海神今天雖然有5人得分上雙，其中艾德與克雷格皆攻下17分，胡瓏貿13分、3阻攻。

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