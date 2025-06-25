TPBL／天王山之戰輪流斷電 國王中場8分領先海神
TPBL總冠軍賽第五戰，新北國王今天在主場與高雄全家海神上演「天王山之戰」儘管開賽後國王一度出現前12次出手落空的狀況，被海神拉出14：0攻勢的狀況，不過國王林書豪與洪志善接下來挺身而出，幫助國王在上半場打完以44：36領先。
國王與海神在總總冠軍賽前4戰打完戰成2：2平手後，雙方今天回到新莊體育館進行關鍵第5戰，不過開賽後身為地主的國王卻完全找不到籃框，比賽前7分多鐘的12次出手全都落空，被海神打出一波14：0的開賽攻勢。
不過第一節後段國王老將挺身而出，先是洪志善砍進三分球，也是國王本場比賽第一顆進球，隨後林金榜也在籃下進球，幫助國王終結了得分荒，第一節打完國王也追到6分差距。
而進攻斷電的狀況也在第二節轉至海神身上，在第二節10分32秒時，林書豪投進三分球後，國王本場比賽首度超前比分，並且在該節前7分半鐘打出一波14：3的反擊，反倒取得5分領先，加上上半場倒數33秒林書豪投進大號三分球後，洪志善也投進壓哨三分球，助國王在上半場打完也保有8分領先。
國王上半場以林書豪投進兩顆三分球拿下14分表現最佳，洪志善則是投進球隊在上半場第一顆與最後一顆三分球拿下6分，至於海神則以克雷格拿下12分最佳，但上半場團隊命中率僅有3成13，第二節更僅拿下13分。
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