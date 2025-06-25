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瓊斯盃／庫克斯期待歸化中華女籃拚國際賽 稱這片土地就像家

中央社／ 新北25日電
前國泰女籃洋將庫克斯。圖／國泰人壽提供(資料照)
前國泰女籃洋將庫克斯。圖／國泰人壽提供(資料照)

被納入中華女籃潛在歸化人選，前WSBL國泰女籃洋將庫克斯今天在瓊斯盃女籃練球時表示，期待披上台灣隊球衣征戰國際賽，「因為這邊對我來說就像家一樣。」

現年26歲的庫克斯（Sidney Cooks）身高超過190公分，畢業於全美大學體育聯盟（NCAA）D1的西東大學（Seton Hall University），去年來台征戰女子超級籃球聯賽（WSBL），並成為國泰女籃隊史首名洋將。

上季庫克斯在中國女子籃球聯賽（WCBA）繳出不錯表現，尤其場均突破20分名列前茅，在台灣隊友陳昱潔的推薦下，與台灣女籃總教練歐森（MichaelOlson）搭上線，如今庫克斯不僅入選瓊斯盃國際籃球邀請賽的中華隊名單，並被籃協列為潛在歸化人選。

庫克斯今天在瓊斯盃女籃練球接受媒體聯訪表示，與歐森聯繫上時，自己才剛到墨西哥，在不確定詳細流程的情況下，她仍抱著高度意願重返台灣，「很期待代表台灣征戰國際賽，因為這裡對我來說就像回家一樣，我也很喜歡台灣球員，即便語言有隔閡，她們還是幫助我很多。」

歐森指出，當初尋找歸化人選的主要條件，是必須對台灣有認同感，而庫克斯剛好符合條件，搭配不俗的得分能力、具有高度的身材，不僅能幫助團隊增加進攻武器，還可以鞏固台灣隊禁區，「而且她在內線、外線都能得分。」

有趣的是，庫克斯認證在台灣最好朋友的陳薇安透露，庫克斯個性外向，尤其改變最多的是身材，相較於去年整個縮了一圈。而庫克斯分享，透過飲食控制，完全戒糖、少吃碳水化合物，成功減重超過20公斤。

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